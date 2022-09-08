Свердловские власти отреагировали на жалобу замерзающих беженцев

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, старушка, украина, мариуполь, беженцы, пожилая женщина, бабушка
Многие приехали на Урал с Украины без теплой одежды (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Беженцы, приехавшие в город Полевской с территории Украины, в полной мере обеспечены жильем, едой и прочими необходимыми вещами. Вопрос с предоставлением зимней одежды и обуви им сейчас решается, заявили URA.RU в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

«В настоящий момент в ПВР Полевского городского округа находится 30 человек, прибывших с территории Донбасса. Все они в полном объеме обеспечены жильем, едой, бытовыми принадлежностями, гостиницей бесплатно предоставляются услуги по стирке белья и одежды. Всем оказывается медицинская помощь. Все школьники обеспечены одеждой, школьной формой, в том числе спортивной, канцелярскими принадлежностями», — сообщили в ДИПе.

Там добавили, что сейчас идет обеспечение людей зимней одеждой и обувью. Всем, кроме нескольких человек, которые приехали в Полевской в сентябре, уже оформлены документы по предоставлению временного убежища. Ожидается, что 9 сентября большинство человек смогут подать документы на получение российского гражданства.

«Среди прибывших два человека со средним медицинским образованием. В ближайшее время местной ЦРБ будет организовано переобучение и аттестация медработников, после чего их смогут трудоустроить по специальности. Со всеми, кто выразил желание получить работу, решаются вопросы по трудоустройству», — подчеркнули в департаменте.

Ранее переселенцы с Украины пожаловались на проблемы с устройством на работу в городе Полевской и отсутствие теплой одежды. Читатели URA.RU начали сбор вещей для беженцев.

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Беженцы, приехавшие в город Полевской с территории Украины, в полной мере обеспечены жильем, едой и прочими необходимыми вещами. Вопрос с предоставлением зимней одежды и обуви им сейчас решается, заявили URA.RU в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «В настоящий момент в ПВР Полевского городского округа находится 30 человек, прибывших с территории Донбасса. Все они в полном объеме обеспечены жильем, едой, бытовыми принадлежностями, гостиницей бесплатно предоставляются услуги по стирке белья и одежды. Всем оказывается медицинская помощь. Все школьники обеспечены одеждой, школьной формой, в том числе спортивной, канцелярскими принадлежностями», — сообщили в ДИПе. Там добавили, что сейчас идет обеспечение людей зимней одеждой и обувью. Всем, кроме нескольких человек, которые приехали в Полевской в сентябре, уже оформлены документы по предоставлению временного убежища. Ожидается, что 9 сентября большинство человек смогут подать документы на получение российского гражданства. «Среди прибывших два человека со средним медицинским образованием. В ближайшее время местной ЦРБ будет организовано переобучение и аттестация медработников, после чего их смогут трудоустроить по специальности. Со всеми, кто выразил желание получить работу, решаются вопросы по трудоустройству», — подчеркнули в департаменте. Ранее переселенцы с Украины пожаловались на проблемы с устройством на работу в городе Полевской и отсутствие теплой одежды. Читатели URA.RU начали сбор вещей для беженцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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