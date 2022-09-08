Свердловские власти отреагировали на жалобу замерзающих беженцев

Беженцы, приехавшие в город Полевской с территории Украины, в полной мере обеспечены жильем, едой и прочими необходимыми вещами. Вопрос с предоставлением зимней одежды и обуви им сейчас решается, заявили URA.RU в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.
«В настоящий момент в ПВР Полевского городского округа находится 30 человек, прибывших с территории Донбасса. Все они в полном объеме обеспечены жильем, едой, бытовыми принадлежностями, гостиницей бесплатно предоставляются услуги по стирке белья и одежды. Всем оказывается медицинская помощь. Все школьники обеспечены одеждой, школьной формой, в том числе спортивной, канцелярскими принадлежностями», — сообщили в ДИПе.
Там добавили, что сейчас идет обеспечение людей зимней одеждой и обувью. Всем, кроме нескольких человек, которые приехали в Полевской в сентябре, уже оформлены документы по предоставлению временного убежища. Ожидается, что 9 сентября большинство человек смогут подать документы на получение российского гражданства.
«Среди прибывших два человека со средним медицинским образованием. В ближайшее время местной ЦРБ будет организовано переобучение и аттестация медработников, после чего их смогут трудоустроить по специальности. Со всеми, кто выразил желание получить работу, решаются вопросы по трудоустройству», — подчеркнули в департаменте.
Ранее переселенцы с Украины пожаловались на проблемы с устройством на работу в городе Полевской и отсутствие теплой одежды. Читатели URA.RU начали сбор вещей для беженцев.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Беженцы, приехавшие в город Полевской с территории Украины, в полной мере обеспечены жильем, едой и прочими необходимыми вещами. Вопрос с предоставлением зимней одежды и обуви им сейчас решается, заявили URA.RU в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «В настоящий момент в ПВР Полевского городского округа находится 30 человек, прибывших с территории Донбасса. Все они в полном объеме обеспечены жильем, едой, бытовыми принадлежностями, гостиницей бесплатно предоставляются услуги по стирке белья и одежды. Всем оказывается медицинская помощь. Все школьники обеспечены одеждой, школьной формой, в том числе спортивной, канцелярскими принадлежностями», — сообщили в ДИПе. Там добавили, что сейчас идет обеспечение людей зимней одеждой и обувью. Всем, кроме нескольких человек, которые приехали в Полевской в сентябре, уже оформлены документы по предоставлению временного убежища. Ожидается, что 9 сентября большинство человек смогут подать документы на получение российского гражданства. «Среди прибывших два человека со средним медицинским образованием. В ближайшее время местной ЦРБ будет организовано переобучение и аттестация медработников, после чего их смогут трудоустроить по специальности. Со всеми, кто выразил желание получить работу, решаются вопросы по трудоустройству», — подчеркнули в департаменте. Ранее переселенцы с Украины пожаловались на проблемы с устройством на работу в городе Полевской и отсутствие теплой одежды. Читатели URA.RU начали сбор вещей для беженцев.