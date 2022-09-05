Под Екатеринбургом насмерть сбили 24-летнего мотоциклиста. Фото

Под Екатеринбургом насмерть сбили 24-летнего мотоциклиста

06 сентября 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

Иномарка не предоставила преимущество в движении мотоциклисту, и произошло столкновение Фото: ИА «Ночные новости» В районе 22-го километра Сибирского тракта иномарка не предоставила преимущество мотоциклисту, в итоге произошло столкновение. От полученных травм 24-летний водитель мотоцикла скончался на месте аварии, рассказали URA.RU очевидцы. «Мотоциклист ехал со стороны Косулино в город, автомобиль Wolksvagen Polo ехал по встречному направлении, поворачивал и не предоставил преимущество мотоциклисту. Произошло столкновение, там еще дорога уходит в горку — у мотоциклиста даже тормозного пути не было», — рассказал очевидец. От удара машину отбросило на несколько метров. В ГИБДД по Екатеринбургу добавляют, что водитель мотоцикла погиб на месте. В момент аварии он находился в шлеме, стаж управления составляет 11 лет. За рулем Wolksvagen Polo находился 47-летний мужчина со стажем вождения 15 лет, результаты медосвидетельствования показали, что он трезв. Мужчина пояснил, что не увидел мотоциклиста. По факту аварии ведется расследование. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В районе 22-го километра Сибирского тракта иномарка не предоставила преимущество мотоциклисту, в итоге произошло столкновение. От полученных травм 24-летний водитель мотоцикла скончался на месте аварии, рассказали URA.RU очевидцы. «Мотоциклист ехал со стороны Косулино в город, автомобиль Wolksvagen Polo ехал по встречному направлении, поворачивал и не предоставил преимущество мотоциклисту. Произошло столкновение, там еще дорога уходит в горку — у мотоциклиста даже тормозного пути не было», — рассказал очевидец. От удара машину отбросило на несколько метров. В ГИБДД по Екатеринбургу добавляют, что водитель мотоцикла погиб на месте. В момент аварии он находился в шлеме, стаж управления составляет 11 лет. За рулем Wolksvagen Polo находился 47-летний мужчина со стажем вождения 15 лет, результаты медосвидетельствования показали, что он трезв. Мужчина пояснил, что не увидел мотоциклиста. По факту аварии ведется расследование.