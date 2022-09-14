20-летний екатеринбуржец без прав готовится платить крупный штраф за опасный трюк на машине. Видео

15 сентября 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Молодой человек нарушил несколько правил дорожного движения ради красивого трюка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Екатеринбурга, разогнавшийся на каршеринговом автомобиле до 140 километров в час и взлетевший на пригорке, готовится платить крупную сумму — за ремонт машины и за вождение без прав. В беседе с URA.RU водитель признался, что подумал о последствиях поступка уже после того, как совершил его. «Мы с друзьями [которые тоже участвовали в эксперименте] думаем, что придется заплатить штраф за передачу руля. У меня нет прав, и аккаунт был зарегистрирован на другого человека. Его уже заблокировали. Был похожий инцидент с другим человеком и с другим аккаунтом, он платил 100 тысяч рублей. Если компания URAмобиль узнает все подробности, то точно 100 тысяч, а может и больше. Мы надеемся на скидку, так как сделали им неплохую рекламу», — рассказывает собеседник. Ранее URA.RU сообщало, на выезде из Верхней Пышмы в сторону Уралмаша (Екатеринбург) водитель устроил гонку как в «Форсаже». Он разогнался до 140 километров в час и въехал на пригорок, в результате машина взлетела, а потом с искрами приземлилась на землю. У машины поврежден бампер. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу URAмобиль.

Житель Екатеринбурга, разогнавшийся на каршеринговом автомобиле до 140 километров в час и взлетевший на пригорке, готовится платить крупную сумму — за ремонт машины и за вождение без прав. В беседе с URA.RU водитель признался, что подумал о последствиях поступка уже после того, как совершил его. «Мы с друзьями [которые тоже участвовали в эксперименте] думаем, что придется заплатить штраф за передачу руля. У меня нет прав, и аккаунт был зарегистрирован на другого человека. Его уже заблокировали. Был похожий инцидент с другим человеком и с другим аккаунтом, он платил 100 тысяч рублей. Если компания URAмобиль узнает все подробности, то точно 100 тысяч, а может и больше. Мы надеемся на скидку, так как сделали им неплохую рекламу», — рассказывает собеседник. Ранее URA.RU сообщало, на выезде из Верхней Пышмы в сторону Уралмаша (Екатеринбург) водитель устроил гонку как в «Форсаже». Он разогнался до 140 километров в час и въехал на пригорок, в результате машина взлетела, а потом с искрами приземлилась на землю. У машины поврежден бампер. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу URAмобиль.