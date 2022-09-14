Свердловчане устроили гонку как в «Форсаже» и повредили машину. Видео

Екатеринбуржец устроил представление, взлетев на машине

15 сентября 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

На выезде из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму устроили гонку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) молодые люди решили поэкспериментировать на дороге. Сев за руль иномарки, один из них разогнался до скорости 150 километров в час и наехал на пригорок Машина подпрыгнула, из-под нее полетели искры. Подробнее о затее URA.RU рассказал один из участников гонки. «Мы с друзьями катались по Верхней Пышме. Проезжая один из участков, наехали на пригорок. Машина подпрыгнула, и у нас даже дух захватило. И появилась мысль, а что, если разогнать машину до 150 километров в час и проехать через этот пригорок? Насколько высоко сможем взлететь», — рассказывает собеседник. Свердловчане осуществили идею, машина действительно взлетела высоко. Приземляясь, она ударилась бампером об асфальт, в итоге перед автомобиля треснул. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе тупика ЕКАД во время нелегальных гонок машина врезалась в группу людей.

В Верхней Пышме (Свердловская область) молодые люди решили поэкспериментировать на дороге. Сев за руль иномарки, один из них разогнался до скорости 150 километров в час и наехал на пригорок Машина подпрыгнула, из-под нее полетели искры. Подробнее о затее URA.RU рассказал один из участников гонки. «Мы с друзьями катались по Верхней Пышме. Проезжая один из участков, наехали на пригорок. Машина подпрыгнула, и у нас даже дух захватило. И появилась мысль, а что, если разогнать машину до 150 километров в час и проехать через этот пригорок? Насколько высоко сможем взлететь», — рассказывает собеседник. Свердловчане осуществили идею, машина действительно взлетела высоко. Приземляясь, она ударилась бампером об асфальт, в итоге перед автомобиля треснул. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе тупика ЕКАД во время нелегальных гонок машина врезалась в группу людей.