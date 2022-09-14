14 сентября 2022

Свердловчане устроили гонку как в «Форсаже» и повредили машину. Видео

Екатеринбуржец устроил представление, взлетев на машине
© Служба новостей «URA.RU»
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На выезде из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму устроили гонку Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) молодые люди решили поэкспериментировать на дороге. Сев за руль иномарки, один из них разогнался до скорости 150 километров в час и наехал на пригорок Машина подпрыгнула, из-под нее полетели искры. Подробнее о затее URA.RU рассказал один из участников гонки.

«Мы с друзьями катались по Верхней Пышме. Проезжая один из участков, наехали на пригорок. Машина подпрыгнула, и у нас даже дух захватило. И появилась мысль, а что, если разогнать машину до 150 километров в час и проехать через этот пригорок? Насколько высоко сможем взлететь», — рассказывает собеседник.

Свердловчане осуществили идею, машина действительно взлетела высоко. Приземляясь, она ударилась бампером об асфальт, в итоге перед автомобиля треснул. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе тупика ЕКАД во время нелегальных гонок машина врезалась в группу людей.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) молодые люди решили поэкспериментировать на дороге. Сев за руль иномарки, один из них разогнался до скорости 150 километров в час и наехал на пригорок Машина подпрыгнула, из-под нее полетели искры. Подробнее о затее URA.RU рассказал один из участников гонки. «Мы с друзьями катались по Верхней Пышме. Проезжая один из участков, наехали на пригорок. Машина подпрыгнула, и у нас даже дух захватило. И появилась мысль, а что, если разогнать машину до 150 километров в час и проехать через этот пригорок? Насколько высоко сможем взлететь», — рассказывает собеседник. Свердловчане осуществили идею, машина действительно взлетела высоко. Приземляясь, она ударилась бампером об асфальт, в итоге перед автомобиля треснул. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе тупика ЕКАД во время нелегальных гонок машина врезалась в группу людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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