Путин: план спецоперации не подлежит корректировке

16 сентября 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

Россия реализует основную задачу спецоперации, сказал президент РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине План России по спецоперации на Украине не подлежит корректировке, основная задача остается неизменной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан. «Россия не спешит на Украине, основная задача СВО остается неизменной и реализуется. План спецоперации на Украине не подлежит корректировке», — сказал Путин. По его словам, основной целью является освобождение Донбасса. Информацию передает корреспондент URA.RU. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры Украины. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, отмечал президент РФ.

План России по спецоперации на Украине не подлежит корректировке, основная задача остается неизменной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан. «Россия не спешит на Украине, основная задача СВО остается неизменной и реализуется. План спецоперации на Украине не подлежит корректировке», — сказал Путин. По его словам, основной целью является освобождение Донбасса. Информацию передает корреспондент URA.RU. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры Украины. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, отмечал президент РФ.