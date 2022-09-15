Губернатор Текслер предложил Нагиеву свои часы вместо гонорара

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подарил свои наручные часы ведущему Дмитрию Нагиеву, пошутив, что это его гонорар за работу на церемонии вручения Народной премии «74.ру». Глава региона награждал победителя в номинации «Сделано на Урале».
«У меня на руке часы челябинского часового завода „Молния“. Это моя любимая модель. Она сделана на основе танковых часов, которые устанавливали в танках ИС-2», — сказал губернатор, слова которого приводит «74.ру».
Дмитрий Нагиев пошутил, что часы Текслера стоят столько же, сколько его квартира в Москве. В ответ губернатор предложил артисту забрать его часы вместо гонорара за работу ведущего церемонии. Артист с удовольствием принял подарок.
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