15 сентября 2022

Губернатор Текслер предложил Нагиеву свои часы вместо гонорара

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Алексей Текслер на объезде городских объектов благоустройства. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер предпочитает часы челябинского завода «Молния» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подарил свои наручные часы ведущему Дмитрию Нагиеву, пошутив, что это его гонорар за работу на церемонии вручения Народной премии «74.ру». Глава региона награждал победителя в номинации «Сделано на Урале».

«У меня на руке часы челябинского часового завода „Молния“. Это моя любимая модель. Она сделана на основе танковых часов, которые устанавливали в танках ИС-2», — сказал губернатор, слова которого приводит «74.ру».

Дмитрий Нагиев пошутил, что часы Текслера стоят столько же, сколько его квартира в Москве. В ответ губернатор предложил артисту забрать его часы вместо гонорара за работу ведущего церемонии. Артист с удовольствием принял подарок.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подарил свои наручные часы ведущему Дмитрию Нагиеву, пошутив, что это его гонорар за работу на церемонии вручения Народной премии «74.ру». Глава региона награждал победителя в номинации «Сделано на Урале». «У меня на руке часы челябинского часового завода „Молния“. Это моя любимая модель. Она сделана на основе танковых часов, которые устанавливали в танках ИС-2», — сказал губернатор, слова которого приводит «74.ру». Дмитрий Нагиев пошутил, что часы Текслера стоят столько же, сколько его квартира в Москве. В ответ губернатор предложил артисту забрать его часы вместо гонорара за работу ведущего церемонии. Артист с удовольствием принял подарок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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