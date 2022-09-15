Губернатор Текслер предложил Нагиеву свои часы вместо гонорара

Алексей Текслер предпочитает часы челябинского завода «Молния» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подарил свои наручные часы ведущему Дмитрию Нагиеву, пошутив, что это его гонорар за работу на церемонии вручения Народной премии «74.ру». Глава региона награждал победителя в номинации «Сделано на Урале».

«У меня на руке часы челябинского часового завода „Молния“. Это моя любимая модель. Она сделана на основе танковых часов, которые устанавливали в танках ИС-2», — сказал губернатор, слова которого приводит «74.ру».

Дмитрий Нагиев пошутил, что часы Текслера стоят столько же, сколько его квартира в Москве. В ответ губернатор предложил артисту забрать его часы вместо гонорара за работу ведущего церемонии. Артист с удовольствием принял подарок.