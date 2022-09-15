На челябинской трассе опрокинулась иномарка: двое погибли

Два человека погибли, еще трое получили травмы Фото: Илья Московец © URA.RU

Легковой автомобиль перевернулся на трассе М5 «Урал» под Миассом (Челябинская область). В результате ДТП два человека погибли, трое пострадали, сообщили в УГИБДД по Челябинской области

«Авария произошла около 18:40 на 1770-м километре автодороги Москва — Челябинск. Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при возникновении опасности в виде движущегося во встречном направлении автомобиля, не справился с управлением и совершил опрокидывание», — уточнили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пассажиры 1977 и 1983 годов рождения погибли на месте. Еще два пассажира, оба 1977 года рождения, госпитализированы. Водитель получил травмы. По данным ГИБДД, все находившиеся в салоне автомобиля мужчины ехали из Копейска в Златоуст. Водитель Mitsubishi Lancer имеет стаж вождения с 1994 года, за нарушение ПДД не привлекался.

Водитель уходил от лобового столкновения и не справился с управлением УГИБДД по Челябинской области