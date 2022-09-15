15 сентября 2022

На челябинской трассе опрокинулась иномарка, двое погибли. Фото

На челябинской трассе опрокинулась иномарка: двое погибли
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, скорая помощь, медик, медицинская маска
Два человека погибли, еще трое получили травмы Фото:

Легковой автомобиль перевернулся на трассе М5 «Урал» под Миассом (Челябинская область). В результате ДТП два человека погибли, трое пострадали, сообщили в УГИБДД по Челябинской области

«Авария произошла около 18:40 на 1770-м километре автодороги Москва — Челябинск. Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при возникновении опасности в виде движущегося во встречном направлении автомобиля, не справился с управлением и совершил опрокидывание», — уточнили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пассажиры 1977 и 1983 годов рождения погибли на месте. Еще два пассажира, оба 1977 года рождения, госпитализированы. Водитель получил травмы. По данным ГИБДД, все находившиеся в салоне автомобиля мужчины ехали из Копейска в Златоуст. Водитель Mitsubishi Lancer имеет стаж вождения с 1994 года, за нарушение ПДД не привлекался.

Водитель уходил от лобового столкновения и не справился с управлением

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Легковой автомобиль перевернулся на трассе М5 «Урал» под Миассом (Челябинская область). В результате ДТП два человека погибли, трое пострадали, сообщили в УГИБДД по Челябинской области «Авария произошла около 18:40 на 1770-м километре автодороги Москва — Челябинск. Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при возникновении опасности в виде движущегося во встречном направлении автомобиля, не справился с управлением и совершил опрокидывание», — уточнили в Госавтоинспекции. В результате ДТП пассажиры 1977 и 1983 годов рождения погибли на месте. Еще два пассажира, оба 1977 года рождения, госпитализированы. Водитель получил травмы. По данным ГИБДД, все находившиеся в салоне автомобиля мужчины ехали из Копейска в Златоуст. Водитель Mitsubishi Lancer имеет стаж вождения с 1994 года, за нарушение ПДД не привлекался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...