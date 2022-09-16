16 сентября 2022

Челябинец поделился видео полярного сияния в Златоусте

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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, памятник природы, северное сияние, туризм пермский край, помяненный камень, полярное сияние на урале
Фотографу очень повезло Фото:

Фотограф из Челябинской области Дмитрий Гостев вновь успел поймать полярное сияние в национальном парке «Таганай». Видео попало в telegram-канал правительства Челябинской области, а также в сообщество туристов региона во «ВКонтакте» «СHEL.TRAVEL».

«Когда не спится. Полярное сияние, Черная скала, национальный парк „Таганай“», — подписал видео Дмитрий Гостев на своей странице во «ВКонтакте».

В комментариях участники сообщества отметили, что фотографу очень повезло. Оказалось, что Гостев уже радовал своих поклонников кадрами северного сияния, которые были сделаны в 2015, 2016 и 2017 годах.

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Фотограф из Челябинской области Дмитрий Гостев вновь успел поймать полярное сияние в национальном парке «Таганай». Видео попало в telegram-канал правительства Челябинской области, а также в сообщество туристов региона во «ВКонтакте» «СHEL.TRAVEL». «Когда не спится. Полярное сияние, Черная скала, национальный парк „Таганай“», — подписал видео Дмитрий Гостев на своей странице во «ВКонтакте». В комментариях участники сообщества отметили, что фотографу очень повезло. Оказалось, что Гостев уже радовал своих поклонников кадрами северного сияния, которые были сделаны в 2015, 2016 и 2017 годах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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