Челябинец поделился видео полярного сияния в Златоусте

Фотографу очень повезло Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Фотограф из Челябинской области Дмитрий Гостев вновь успел поймать полярное сияние в национальном парке «Таганай». Видео попало в telegram-канал правительства Челябинской области, а также в сообщество туристов региона во «ВКонтакте» «СHEL.TRAVEL».

«Когда не спится. Полярное сияние, Черная скала, национальный парк „Таганай“», — подписал видео Дмитрий Гостев на своей странице во «ВКонтакте».

В комментариях участники сообщества отметили, что фотографу очень повезло. Оказалось, что Гостев уже радовал своих поклонников кадрами северного сияния, которые были сделаны в 2015, 2016 и 2017 годах.