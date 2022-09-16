16 сентября 2022
15 сентября 2022

Мэр из ХМАО похвастался собранными грибами. Фото

Мэр Мегиона Олег Дейнека показал урожай грибов
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, грибы в лесу, грибники
Мэр Мегиона Олег Дейнека провел выходной на «тихой охоте» Фото:

Глава Мегиона Олег Дейнека похвастался урожаем грибов. Фото он разместил в своем telegram-канале.

«Как можно не любить осень, особенно такую теплую? Погуляли по лесу, набрали грибов — „тихая охота“ удалась», — сообщил Дейнека в соцсети.

Ранее URA.RU рассказало, что глава Белоярского района Сергей Маненков показал собранные им грибы. По его мнению, лучшие грибные места находятся в Урае.

Глава Мегиона Олег Дейнека с урожаем грибов
Фото:

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Глава Мегиона Олег Дейнека похвастался урожаем грибов. Фото он разместил в своем telegram-канале. «Как можно не любить осень, особенно такую теплую? Погуляли по лесу, набрали грибов — „тихая охота“ удалась», — сообщил Дейнека в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что глава Белоярского района Сергей Маненков показал собранные им грибы. По его мнению, лучшие грибные места находятся в Урае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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