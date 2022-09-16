Мэр Мегиона Олег Дейнека провел выходной на «тихой охоте»
Глава Мегиона Олег Дейнека похвастался урожаем грибов. Фото он разместил в своем telegram-канале.
«Как можно не любить осень, особенно такую теплую? Погуляли по лесу, набрали грибов — „тихая охота“ удалась», — сообщил Дейнека в соцсети.
Ранее URA.RU рассказало, что глава Белоярского района Сергей Маненков показал собранные им грибы. По его мнению, лучшие грибные места находятся в Урае.
Глава Мегиона Олег Дейнека с урожаем грибов
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