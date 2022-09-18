Синоптики предупредили жителей ХМАО о сильном ветре

19 сентября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

В ХМАО ожидается ветренная погода с порывам до 15 м/с Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Синоптики предупредили жителей ХМАО о сильном ветре в понедельник 19 сентября. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре Югры. «19 сентября переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9 °С, днем +14,+19 °С», — следует из прогноза погоды на сайте ведомства. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Сургуте и Нижневартовске днем 19 сентября облачно с прояснениями при температуре воздуха +15 °С. Тем временем в Ханты-Мансийске будет теплее — столбик термометра поднимется до +17 °С. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска обрушились с критикой на городские власти из-за того, что мерзнут дома. При этом официально отопительный сезон уже стартовал.

Синоптики предупредили жителей ХМАО о сильном ветре в понедельник 19 сентября. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре Югры. «19 сентября переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9 °С, днем +14,+19 °С», — следует из прогноза погоды на сайте ведомства. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Сургуте и Нижневартовске днем 19 сентября облачно с прояснениями при температуре воздуха +15 °С. Тем временем в Ханты-Мансийске будет теплее — столбик термометра поднимется до +17 °С. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска обрушились с критикой на городские власти из-за того, что мерзнут дома. При этом официально отопительный сезон уже стартовал.