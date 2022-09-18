Депутат из ХМАО раскрыл подковерную борьбу за пост председателя думы

В поселке из ХМАО началась борьба между депутатами за пост председателя думы

19 сентября 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Кандидатура председателя совета депутатов Белого Яра будет определена 22 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат из поселка Белый Яр (Сургутский район, ХМАО) Разиля Хаирова после выборов начала борьбу за пост председателя совета депутатов. Она общается с другими кандидатами и заявляет о том, что ее кандидатура на эту должность рассматривается районными властями. Об этом URA.RU сообщил другой поселковый депутат Виталий Алехин. «Со мной вышла на связь депутат Разиля Хаирова. Она заявила, что ее кандидатура на пост председателя совета депутатов уже рассмотрели на уровне районной администрации. Я был весьма этому удивлен, поскольку это решение должны принимать депутаты на первом заседании общим голосованием. Считаю, что фигура председателя совета депутатов должна быть равноудалена от всех структур власти, чтобы отстаивать, в первую очередь интересы избирателей», — сообщил Алехин. Сама Хаирова в разговоре с URA.RU заявила, что не вела ни с кем из депутатов подобных разговоров. «Состоится первое заседание совета депутатов и мы на нем открытым голосованием будем принимать решение о том, кто займет позицию председателя», — рассказала Хаирова. В управлении информационной политики и общественных связей администрации Сургутского района заявили, что решения по выбору председателя совета депутатов того или иного поселения не входит в полномочия муниципалитета. «Это исключительная компетенция непосредственно вновь избранных депутатов», — прокомментировали в районной администрации. Еще один источник URA.RU в политическом истеблишменте Сургутского района отметил, что после выборов несколько избранных депутатов Белого Яра активизировались в борьбе за пост председателя совета депутатов. «В этом списке есть и Алехин. Возможно, он сам видел бы себя в роли председателя совета депутатов, в том числе и для отстаивания каких-то свои бизнес-интересов», — считает инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 11 сентября прошли выборы в 10 муниципалитетах. На них были избраны главы городских и сельских поселений, а также депутаты местных дум. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат из поселка Белый Яр (Сургутский район, ХМАО) Разиля Хаирова после выборов начала борьбу за пост председателя совета депутатов. Она общается с другими кандидатами и заявляет о том, что ее кандидатура на эту должность рассматривается районными властями. Об этом URA.RU сообщил другой поселковый депутат Виталий Алехин. «Со мной вышла на связь депутат Разиля Хаирова. Она заявила, что ее кандидатура на пост председателя совета депутатов уже рассмотрели на уровне районной администрации. Я был весьма этому удивлен, поскольку это решение должны принимать депутаты на первом заседании общим голосованием. Считаю, что фигура председателя совета депутатов должна быть равноудалена от всех структур власти, чтобы отстаивать, в первую очередь интересы избирателей», — сообщил Алехин. Сама Хаирова в разговоре с URA.RU заявила, что не вела ни с кем из депутатов подобных разговоров. «Состоится первое заседание совета депутатов и мы на нем открытым голосованием будем принимать решение о том, кто займет позицию председателя», — рассказала Хаирова. В управлении информационной политики и общественных связей администрации Сургутского района заявили, что решения по выбору председателя совета депутатов того или иного поселения не входит в полномочия муниципалитета. «Это исключительная компетенция непосредственно вновь избранных депутатов», — прокомментировали в районной администрации. Еще один источник URA.RU в политическом истеблишменте Сургутского района отметил, что после выборов несколько избранных депутатов Белого Яра активизировались в борьбе за пост председателя совета депутатов. «В этом списке есть и Алехин. Возможно, он сам видел бы себя в роли председателя совета депутатов, в том числе и для отстаивания каких-то свои бизнес-интересов», — считает инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 11 сентября прошли выборы в 10 муниципалитетах. На них были избраны главы городских и сельских поселений, а также депутаты местных дум.