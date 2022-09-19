В ХМАО главу СПЧ призвали решить вопрос с судимыми добровольцами в Донбассе

В ХМАО главу СПЧ призвали решить вопрос с судимыми волонтерами в Донбассе

20 сентября 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

Главе ЧПЧ Валерию Фадееву пожаловались на проблемы волонтерами Фото: Анна Майорова © URA.RU Руководитель «Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО» Эдуард Логинов обратил внимание главы совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева на то, что добровольцам с судимостью отказывают в поездках в Донбасс. Речь об этом зашла во время круглого стола председателя СПЧ с членами общественной палаты ХМАО в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. «При работе в Мариуполе возник такой вопрос. Выяснилось, что у волонтера были обнаружены какие-то статьи. Но человек ничего не нарушал, у него был в свое время оправдательный приговор. Но пришлось его вывозить. О какой социализации осужденных может идти речь в такой ситуации? Ведь они готовы идти и помогать нашей стране. Мы не говорим о тех, у кого есть действующие тюремные сроки, речь идет о тех, кого судимость погашена много лет назад», — описал ситуацию Логинов. Глава СПЧ в ответ на это заметил, что вопрос очень сложен. «Не знаю, надо ли нам в это лезть. В Донбассе работают диверсионные группы и их немало», — прокомментировал Фадеев. Мнение поддержала и другой член СПЧ Марина Ахмедова, сама неоднократно бывавшая в командировках в ДНР и ЛНР. «Донбасс — это такая зона, куда всем нелегко попасть. В любом случае, вопрос о допуске решается на месте. И силовикам виднее, как обеспечить безопасность на территории. Ко мне тоже там бывали вопросы, на которые я нормально реагировала», — высказалась Ранее URA.RU сообщало, что югорчане работают в Донбассе с гуманитарной миссией после старта проведения спецоперации. В их задачу входит сбор, транспортировка и раздача гуманитарной помощи местному населению, они принимают участие в разборе завалов разрушенных зданий, оказывают врачебную помощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель «Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО» Эдуард Логинов обратил внимание главы совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева на то, что добровольцам с судимостью отказывают в поездках в Донбасс. Речь об этом зашла во время круглого стола председателя СПЧ с членами общественной палаты ХМАО в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. «При работе в Мариуполе возник такой вопрос. Выяснилось, что у волонтера были обнаружены какие-то статьи. Но человек ничего не нарушал, у него был в свое время оправдательный приговор. Но пришлось его вывозить. О какой социализации осужденных может идти речь в такой ситуации? Ведь они готовы идти и помогать нашей стране. Мы не говорим о тех, у кого есть действующие тюремные сроки, речь идет о тех, кого судимость погашена много лет назад», — описал ситуацию Логинов. Глава СПЧ в ответ на это заметил, что вопрос очень сложен. «Не знаю, надо ли нам в это лезть. В Донбассе работают диверсионные группы и их немало», — прокомментировал Фадеев. Мнение поддержала и другой член СПЧ Марина Ахмедова, сама неоднократно бывавшая в командировках в ДНР и ЛНР. «Донбасс — это такая зона, куда всем нелегко попасть. В любом случае, вопрос о допуске решается на месте. И силовикам виднее, как обеспечить безопасность на территории. Ко мне тоже там бывали вопросы, на которые я нормально реагировала», — высказалась Ранее URA.RU сообщало, что югорчане работают в Донбассе с гуманитарной миссией после старта проведения спецоперации. В их задачу входит сбор, транспортировка и раздача гуманитарной помощи местному населению, они принимают участие в разборе завалов разрушенных зданий, оказывают врачебную помощь.