19 сентября 2022

В ХМАО главу СПЧ призвали решить вопрос с судимыми добровольцами в Донбассе

В ХМАО главу СПЧ призвали решить вопрос с судимыми волонтерами в Донбассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Проект «Прямая линия» при участии советника Президента России Валерия Фадеева. Екатеринбург, фадеев валерий
Главе ЧПЧ Валерию Фадееву пожаловались на проблемы волонтерами Фото:

Руководитель «Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО» Эдуард Логинов обратил внимание главы совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева на то, что добровольцам с судимостью отказывают в поездках в Донбасс. Речь об этом зашла во время круглого стола председателя СПЧ с членами общественной палаты ХМАО в Сургуте, передает корреспондент URA.RU.

«При работе в Мариуполе возник такой вопрос. Выяснилось, что у волонтера были обнаружены какие-то статьи. Но человек ничего не нарушал, у него был в свое время оправдательный приговор. Но пришлось его вывозить. О какой социализации осужденных может идти речь в такой ситуации? Ведь они готовы идти и помогать нашей стране. Мы не говорим о тех, у кого есть действующие тюремные сроки, речь идет о тех, кого судимость погашена много лет назад», — описал ситуацию Логинов.

Глава СПЧ в ответ на это заметил, что вопрос очень сложен. «Не знаю, надо ли нам в это лезть. В Донбассе работают диверсионные группы и их немало», — прокомментировал Фадеев. Мнение поддержала и другой член СПЧ Марина Ахмедова, сама неоднократно бывавшая в командировках в ДНР и ЛНР. «Донбасс — это такая зона, куда всем нелегко попасть. В любом случае, вопрос о допуске решается на месте. И силовикам виднее, как обеспечить безопасность на территории. Ко мне тоже там бывали вопросы, на которые я нормально реагировала», — высказалась

Ранее URA.RU сообщало, что югорчане работают в Донбассе с гуманитарной миссией после старта проведения спецоперации. В их задачу входит сбор, транспортировка и раздача гуманитарной помощи местному населению, они принимают участие в разборе завалов разрушенных зданий, оказывают врачебную помощь.

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Руководитель «Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО» Эдуард Логинов обратил внимание главы совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева на то, что добровольцам с судимостью отказывают в поездках в Донбасс. Речь об этом зашла во время круглого стола председателя СПЧ с членами общественной палаты ХМАО в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. «При работе в Мариуполе возник такой вопрос. Выяснилось, что у волонтера были обнаружены какие-то статьи. Но человек ничего не нарушал, у него был в свое время оправдательный приговор. Но пришлось его вывозить. О какой социализации осужденных может идти речь в такой ситуации? Ведь они готовы идти и помогать нашей стране. Мы не говорим о тех, у кого есть действующие тюремные сроки, речь идет о тех, кого судимость погашена много лет назад», — описал ситуацию Логинов. Глава СПЧ в ответ на это заметил, что вопрос очень сложен. «Не знаю, надо ли нам в это лезть. В Донбассе работают диверсионные группы и их немало», — прокомментировал Фадеев. Мнение поддержала и другой член СПЧ Марина Ахмедова, сама неоднократно бывавшая в командировках в ДНР и ЛНР. «Донбасс — это такая зона, куда всем нелегко попасть. В любом случае, вопрос о допуске решается на месте. И силовикам виднее, как обеспечить безопасность на территории. Ко мне тоже там бывали вопросы, на которые я нормально реагировала», — высказалась Ранее URA.RU сообщало, что югорчане работают в Донбассе с гуманитарной миссией после старта проведения спецоперации. В их задачу входит сбор, транспортировка и раздача гуманитарной помощи местному населению, они принимают участие в разборе завалов разрушенных зданий, оказывают врачебную помощь.
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