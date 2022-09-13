Более 40% свердловчан готовы снизить требования к зарплате ради работы

В Свердловской области увеличилось число жителей, готовых снизить требования к зарплате ради работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Согласно данным за третий квартал 2022 года, 43,4% жителей Свердловской области готовы снизить требования к зарплате ради работы, это примерно на 5% больше, чем в предыдущем квартале. Об этом сообщили в пресс-службе российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

«В третьем квартале 2022 года 43,4% жителей Среднего Урала готовы пойти на снижение своих требований к зарплате ради работы. По сравнению со вторым кварталом 2022 года доля таких респондентов выросла на 4,9%», — следует из сообщения пресс-службы.

34,4% свердловчан не готовы снижать свои ожидания по зарплате, это на 10% меньше данных за прошлый квартал. Средняя заработная плата за август, на которую претендуют жители региона, составила 45 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что две трети жителей Свердловской области уверены, что учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. На данный момент в Свердловской области средняя предполагаемая зарплата составляет 38 тысяч рублей