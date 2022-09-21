Из-за штормового ветра село в ЯНАО осталось без света

В селе Аксарка (ЯНАО) На сетях произошло короткое замыкание из-за штормового ветра, который сегодня бушует в регионе, село осталось без света. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе администрации района, к которой относится муниципалитет.
«В Аксарке отключили свет. В связи с коротким замыканием на сетях электроснабжения, вызванным штормовым ветром, произошло аварийное отключение электростанции. Оперативно-выездная бригада приступила к восстановительным работам», — говорится в сообщении администрации Приуральского района.
Отмечается, что на устранение неполадки ремонтникам потребуется порядка полутора часов. «Ориентировочно восстановление электроэнергии — 1,5 часа», — поясняют власти.
Ранее сообщалось, что на сегодня синоптики передавали штормовой ветер до 23 метров в секунду. Из-за порывов ветра утром была закрыта паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги.
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