21 сентября 2022
20 сентября 2022

Из-за штормового ветра село в ЯНАО осталось без света

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог над Екатеринбургом, линия электропередач, лэп, рассвет
В целом селе в ЯНАО нет света из-за аварии Фото:

В селе Аксарка (ЯНАО) На сетях произошло короткое замыкание из-за штормового ветра, который сегодня бушует в регионе, село осталось без света. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе администрации района, к которой относится муниципалитет.

«В Аксарке отключили свет. В связи с коротким замыканием на сетях электроснабжения, вызванным штормовым ветром, произошло аварийное отключение электростанции. Оперативно-выездная бригада приступила к восстановительным работам», — говорится в сообщении администрации Приуральского района.

Отмечается, что на устранение неполадки ремонтникам потребуется порядка полутора часов. «Ориентировочно восстановление электроэнергии — 1,5 часа», — поясняют власти.

Ранее сообщалось, что на сегодня синоптики передавали штормовой ветер до 23 метров в секунду. Из-за порывов ветра утром была закрыта паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги.

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В селе Аксарка (ЯНАО) На сетях произошло короткое замыкание из-за штормового ветра, который сегодня бушует в регионе, село осталось без света. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе администрации района, к которой относится муниципалитет. «В Аксарке отключили свет. В связи с коротким замыканием на сетях электроснабжения, вызванным штормовым ветром, произошло аварийное отключение электростанции. Оперативно-выездная бригада приступила к восстановительным работам», — говорится в сообщении администрации Приуральского района. Отмечается, что на устранение неполадки ремонтникам потребуется порядка полутора часов. «Ориентировочно восстановление электроэнергии — 1,5 часа», — поясняют власти. Ранее сообщалось, что на сегодня синоптики передавали штормовой ветер до 23 метров в секунду. Из-за порывов ветра утром была закрыта паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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