Челябинский депутат Госдумы Голиков: 44% жителей Ясиноватой проголосовали на референдуме

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков заявил об активности жителей города Ясиноватая, который является прифронтовой территорией Донбасса, на проходящем референдуме о вхождении в состав РФ. По его данным, за два дня голосования 44% жителей уже отдали свои голоса. Сам Голиков находится в Ясиноватой.
«Ясиноватая в последнее время является городом со сложной историей, поэтому очень важно, чтобы для ее жителей прошел референдум. Я второй день работаю на референдуме, люди голосуют очень активно. На сегодняшний день 44 процента жителей, порядка пяти тысяч человек, уже отдали свои голоса», — заявил Голиков на видео, размещенном в его telegram-канале.
В Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках 23 сентября начались референдумы о присоединении к России. Они продлятся до 27 сентября.
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