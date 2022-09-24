Челябинский депутат Госдумы Голиков: 44% жителей Ясиноватой проголосовали на референдуме

25 сентября 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Олег Голиков находится в городе Ясиноватая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков заявил об активности жителей города Ясиноватая, который является прифронтовой территорией Донбасса, на проходящем референдуме о вхождении в состав РФ. По его данным, за два дня голосования 44% жителей уже отдали свои голоса. Сам Голиков находится в Ясиноватой. «Ясиноватая в последнее время является городом со сложной историей, поэтому очень важно, чтобы для ее жителей прошел референдум. Я второй день работаю на референдуме, люди голосуют очень активно. На сегодняшний день 44 процента жителей, порядка пяти тысяч человек, уже отдали свои голоса», — заявил Голиков на видео, размещенном в его telegram-канале. В Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках 23 сентября начались референдумы о присоединении к России. Они продлятся до 27 сентября.

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков заявил об активности жителей города Ясиноватая, который является прифронтовой территорией Донбасса, на проходящем референдуме о вхождении в состав РФ. По его данным, за два дня голосования 44% жителей уже отдали свои голоса. Сам Голиков находится в Ясиноватой. «Ясиноватая в последнее время является городом со сложной историей, поэтому очень важно, чтобы для ее жителей прошел референдум. Я второй день работаю на референдуме, люди голосуют очень активно. На сегодняшний день 44 процента жителей, порядка пяти тысяч человек, уже отдали свои голоса», — заявил Голиков на видео, размещенном в его telegram-канале. В Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках 23 сентября начались референдумы о присоединении к России. Они продлятся до 27 сентября.