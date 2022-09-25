25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

Житель Мариуполя, бежавший в ХМАО: референдум даст Донбассу второе дыхание

© Служба новостей «URA.RU»
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ВЫБОРЫ-2016. Перезалито. Майорова. Екатеринбург, референдум, голосование, избиратели
Мариуполец Иван Плахин на референдуме стал председателем избиркома от ДНР в Сургуте Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Эвакуированный весной из Мариуполя в Сургут (ХМАО) Иван Плахин считает, что проведение референдума по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России даст Донбассу второе дыхание. Своим мнением он поделился с URA.RU.

«Проведение референдума даст людям больше мотивации, даст второе дыхание, смысл жизни. Когда я был в Мариуполе, то все видел своими глазами. Откуда летело и куда прилетало. Украинский конвой разворачивал назад людей, которые пытались выехать из города со словами: „Мы вместе с вами здесь погибнем“. Результат налицо, люди хотят перемен, уверенности, хотят развиваться», — убежден Плахин.

Сам Иван был вынужден покинуть Мариуполь, чтобы спасти больную мать, которой требовалось лечение. В Сургуте во время проведения референдума по присоединению Донбасса, он является председателем избирательной комиссии от ДНР. Говорит, что его земляки активно принимают участие в плебисците, а сам Плахин уже строит планы на дальнейшую жизнь. «Возвращаться домой мне некуда, квартира сгорела. В Сургуте я вхожу в состав „Гуманитарного добровольческого корпуса“. Помогаю отгружать гуманитарную помощь. Если понадобится, то я готов отправиться на Донбасс, в составе гуманитарной миссии», — рассказал Плахин.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО началось выездное голосование на референдуме по присоединению Донбасса. Оно продлится с 23 по 26 сентября, а 27 сентября принять в нем участие будет возможно на стационарных участках в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Референдумы за вхождение Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на территории Украине, запланированы с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий голосуют по вопросу вхождения регионов в состав РФ.

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Эвакуированный весной из Мариуполя в Сургут (ХМАО) Иван Плахин считает, что проведение референдума по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России даст Донбассу второе дыхание. Своим мнением он поделился с URA.RU. «Проведение референдума даст людям больше мотивации, даст второе дыхание, смысл жизни. Когда я был в Мариуполе, то все видел своими глазами. Откуда летело и куда прилетало. Украинский конвой разворачивал назад людей, которые пытались выехать из города со словами: „Мы вместе с вами здесь погибнем“. Результат налицо, люди хотят перемен, уверенности, хотят развиваться», — убежден Плахин. Сам Иван был вынужден покинуть Мариуполь, чтобы спасти больную мать, которой требовалось лечение. В Сургуте во время проведения референдума по присоединению Донбасса, он является председателем избирательной комиссии от ДНР. Говорит, что его земляки активно принимают участие в плебисците, а сам Плахин уже строит планы на дальнейшую жизнь. «Возвращаться домой мне некуда, квартира сгорела. В Сургуте я вхожу в состав „Гуманитарного добровольческого корпуса“. Помогаю отгружать гуманитарную помощь. Если понадобится, то я готов отправиться на Донбасс, в составе гуманитарной миссии», — рассказал Плахин. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО началось выездное голосование на референдуме по присоединению Донбасса. Оно продлится с 23 по 26 сентября, а 27 сентября принять в нем участие будет возможно на стационарных участках в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Референдумы за вхождение Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на территории Украине, запланированы с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий голосуют по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
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