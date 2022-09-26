В Ельцин Центр тайно приехали дипломаты, связанные с секретной разведкой 27 сентября 2022 в 18:10 Размер текста - 17 + Томас Додд (слева) и Ричард Дьюэлл (справа) приехали на экскурсию в Ельцин Центр Фото: URA.RU © URA.RU Заместитель посла Великобритании в РФ Томас Додд, встретившись с британским послом в Екатеринбурге Ричардом Дьюэллом, неофициально приехал в Ельцин Центр и посетил экскурсию в музее. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. По версии инсайдера URA.RU, оба дипломата связаны со службами иностранной разведке. «Томас Додд приехал в Ельцин Центр вместе Ричардом Дьюэллом. Они остановились на подземной парковке и прошлись по музею», — сообщил корреспондент. Точная цель приезда в Ельцин Центр неизвестна, однако, по версии инсайдера, знакомого с программой визита, Додд собирался пообщаться с людьми, связанными с иноагентами. Предположительно, для этого дипломат вечером 26 сентября неофициально приехал в Екатеринбург. Информация о приезде Додда появилась днем 27 сентября. Его считают связанным со службами разведки Великобритании. Личность Дьюэлла также связывают с деятельностью зарубежных разведывательных организаций. По данным источника, он может иметь прямое отношение к британской разведке Ми-6. Фото: URA.RU © URA.RU Фото: URA.RU © URA.RU Фото: URA.RU © URA.RU Заместитель посла Великобритании в РФ Томас Додд, встретившись с британским послом в Екатеринбурге Ричардом Дьюэллом, неофициально приехал в Ельцин Центр и посетил экскурсию в музее. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. По версии инсайдера URA.RU, оба дипломата связаны со службами иностранной разведке. «Томас Додд приехал в Ельцин Центр вместе Ричардом Дьюэллом. Они остановились на подземной парковке и прошлись по музею», — сообщил корреспондент. Точная цель приезда в Ельцин Центр неизвестна, однако, по версии инсайдера, знакомого с программой визита, Додд собирался пообщаться с людьми, связанными с иноагентами. Предположительно, для этого дипломат вечером 26 сентября неофициально приехал в Екатеринбург. Информация о приезде Додда появилась днем 27 сентября. Его считают связанным со службами разведки Великобритании. Личность Дьюэлла также связывают с деятельностью зарубежных разведывательных организаций. По данным источника, он может иметь прямое отношение к британской разведке Ми-6. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям