26 сентября 2022

В Ельцин Центр тайно приехали дипломаты, связанные с секретной разведкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заместитель посла Великобритании в РФ Том Додд в Ельцин Центре. Екатеринбург , додд том
Томас Додд (слева) и Ричард Дьюэлл (справа) приехали на экскурсию в Ельцин Центр Фото:

Заместитель посла Великобритании в РФ Томас Додд, встретившись с британским послом в Екатеринбурге Ричардом Дьюэллом, неофициально приехал в Ельцин Центр и посетил экскурсию в музее. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. По версии инсайдера URA.RU, оба дипломата связаны со службами иностранной разведке.

«Томас Додд приехал в Ельцин Центр вместе Ричардом Дьюэллом. Они остановились на подземной парковке и прошлись по музею», — сообщил корреспондент.

Точная цель приезда в Ельцин Центр неизвестна, однако, по версии инсайдера, знакомого с программой визита, Додд собирался пообщаться с людьми, связанными с иноагентами. Предположительно, для этого дипломат вечером 26 сентября неофициально приехал в Екатеринбург.

Информация о приезде Додда появилась днем 27 сентября. Его считают связанным со службами разведки Великобритании. Личность Дьюэлла также связывают с деятельностью зарубежных разведывательных организаций. По данным источника, он может иметь прямое отношение к британской разведке Ми-6.

Заместитель посла Великобритании в РФ Том Додд в Ельцин Центре. Екатеринбург
Фото:
Заместитель посла Великобритании в РФ Том Додд в Ельцин Центре. Екатеринбург
Фото:
Заместитель посла Великобритании в РФ Том Додд в Ельцин Центре. Екатеринбург
Фото:

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Заместитель посла Великобритании в РФ Томас Додд, встретившись с британским послом в Екатеринбурге Ричардом Дьюэллом, неофициально приехал в Ельцин Центр и посетил экскурсию в музее. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. По версии инсайдера URA.RU, оба дипломата связаны со службами иностранной разведке. «Томас Додд приехал в Ельцин Центр вместе Ричардом Дьюэллом. Они остановились на подземной парковке и прошлись по музею», — сообщил корреспондент. Точная цель приезда в Ельцин Центр неизвестна, однако, по версии инсайдера, знакомого с программой визита, Додд собирался пообщаться с людьми, связанными с иноагентами. Предположительно, для этого дипломат вечером 26 сентября неофициально приехал в Екатеринбург. Информация о приезде Додда появилась днем 27 сентября. Его считают связанным со службами разведки Великобритании. Личность Дьюэлла также связывают с деятельностью зарубежных разведывательных организаций. По данным источника, он может иметь прямое отношение к британской разведке Ми-6.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...