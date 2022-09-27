В ХМАО пожарные отправились на Украину, не дожидаясь повестки из военкомата

28 сентября 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Провожать добровольцев построилась вся часть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Нягани (ХМАО) два пожарных не стали ждать повестки и отправились добровольцами на Украину в составе российской армии, участниками военной спецоперации. Коллеги провожали бойцов под звуки сирен. Об этом URA.RU сообщил начальник отдела надзорной деятельности МЧС России в городе Нягань Александр Пухальский. «Мы выгнали пожарные машины из гаража в части. Построили личный состав, сказали напутственные слова. Парни пообещали обязательно вернуться. Мы их ждем. Правда, странное чувство внутри. С одной стороны, гордость берет, что такие герои работают, но с другой стороны, переживаешь за них», — сообщил Пухальский. Фамилии добровольцев называть не стали. Известно, что работали в разных пожарных частях, в городе их две. Перед отправкой с каждым начальство пожарной части провело индивидуальную беседу. «Интересовались осознано ли решение и не откажутся ли они от него. Но они (добровольцы) ответили уверенно, что решение участвовать в спецоперации окончательное и взвешенное», — добавил Пухальский. Ранее URA.RU сообщало, что Отец из ХМАО провожает сына-добровольца на Донбасс во второй раз. Сын-разведчик пробыл дома четыре месяца и вновь поехал на Украину. О начале военной спецоперации на территории Украины Президент РФ объявил 24 февраля. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. В связи с развернувшейся спецоперацией Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нягани (ХМАО) два пожарных не стали ждать повестки и отправились добровольцами на Украину в составе российской армии, участниками военной спецоперации. Коллеги провожали бойцов под звуки сирен. Об этом URA.RU сообщил начальник отдела надзорной деятельности МЧС России в городе Нягань Александр Пухальский. «Мы выгнали пожарные машины из гаража в части. Построили личный состав, сказали напутственные слова. Парни пообещали обязательно вернуться. Мы их ждем. Правда, странное чувство внутри. С одной стороны, гордость берет, что такие герои работают, но с другой стороны, переживаешь за них», — сообщил Пухальский. Фамилии добровольцев называть не стали. Известно, что работали в разных пожарных частях, в городе их две. Перед отправкой с каждым начальство пожарной части провело индивидуальную беседу. «Интересовались осознано ли решение и не откажутся ли они от него. Но они (добровольцы) ответили уверенно, что решение участвовать в спецоперации окончательное и взвешенное», — добавил Пухальский. Ранее URA.RU сообщало, что Отец из ХМАО провожает сына-добровольца на Донбасс во второй раз. Сын-разведчик пробыл дома четыре месяца и вновь поехал на Украину. О начале военной спецоперации на территории Украины Президент РФ объявил 24 февраля. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. В связи с развернувшейся спецоперацией Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности.