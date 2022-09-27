Мэрия Копейска предложила матпомощь погорельцам в пределах 20 тысяч рублей

28 сентября 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

Пожаром были уничтожены несколько квартир, другие остались без электроснабжения (фото из архива) Фото: Людмила Хотиенкова © URA.RU Жителям поврежденного пожарами дома №10 по улице Кузнецова в Копейске Челябинской области необходимо обратиться с заявлением в администрацию. Это позволит обследовать здание на предмет аварийности, а также получить временное жилье и материальную помощь суммой до 20 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Копейска. «Жители дома по ул. Кузнецова, 10, как пострадавшие от пожара, могут обратиться в управление социальной защиты Копейска за материальной помощью, которая будет оказана в размере от 10 до 20 тыс. рублей в зависимости от того, частично или полностью утрачено имущество. Обследование домостроений межведомственной комиссией на предмет аварийности носит заявительный характер на основании заявления собственника либо нанимателя жилья. До сегодняшнего момента обращений жителей этого дома в администрацию не поступало», — пояснила руководитель отдела пресс-службы администрации Копейска Наталья Чабан. В мэрии уточнили, что жители могут обратиться в МЦУ мэрии Копейска, кабинет 119 (тел. 83513922939) с заявлением на обследование здания на предмет аварийности, приложив заключение организации, проводившей обследование. Кроме того, они могут получить временное жилье коммерческого использования либо по договорам социального найма. «Жилые помещения коммерческого использования предоставляются сроком на 1 год, в том числе, гражданам, чьи жилые помещения признаны непригодными для проживания в результате пожара, не имеющим другого жилого помещения в собственности на территории Копейска. Жилье по договорам соцнайма предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности», — добавила Чабан. В мэрии уточнили, что заявление о предоставлении временного жилья примут в кабинете 119. Проконсультироваться можно в управлении по имуществу и земельным отношениям мэрии Копейска (кабинет 125, приемные дни: понедельник, среда, с 8.30 до 17.30, либо по телефону: 8(35139)40130). Ранее копейчане разместили в соцсетях пост, где попросили главу Копейска Андрея Фалейчика внести их дом в реестр на переселение после двух пожаров. В комментариях этих жителей обвинили в поджоге своих бараков для получения квартир. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям поврежденного пожарами дома №10 по улице Кузнецова в Копейске Челябинской области необходимо обратиться с заявлением в администрацию. Это позволит обследовать здание на предмет аварийности, а также получить временное жилье и материальную помощь суммой до 20 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Копейска. «Жители дома по ул. Кузнецова, 10, как пострадавшие от пожара, могут обратиться в управление социальной защиты Копейска за материальной помощью, которая будет оказана в размере от 10 до 20 тыс. рублей в зависимости от того, частично или полностью утрачено имущество. Обследование домостроений межведомственной комиссией на предмет аварийности носит заявительный характер на основании заявления собственника либо нанимателя жилья. До сегодняшнего момента обращений жителей этого дома в администрацию не поступало», — пояснила руководитель отдела пресс-службы администрации Копейска Наталья Чабан. В мэрии уточнили, что жители могут обратиться в МЦУ мэрии Копейска, кабинет 119 (тел. 83513922939) с заявлением на обследование здания на предмет аварийности, приложив заключение организации, проводившей обследование. Кроме того, они могут получить временное жилье коммерческого использования либо по договорам социального найма. «Жилые помещения коммерческого использования предоставляются сроком на 1 год, в том числе, гражданам, чьи жилые помещения признаны непригодными для проживания в результате пожара, не имеющим другого жилого помещения в собственности на территории Копейска. Жилье по договорам соцнайма предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности», — добавила Чабан. В мэрии уточнили, что заявление о предоставлении временного жилья примут в кабинете 119. Проконсультироваться можно в управлении по имуществу и земельным отношениям мэрии Копейска (кабинет 125, приемные дни: понедельник, среда, с 8.30 до 17.30, либо по телефону: 8(35139)40130). Ранее копейчане разместили в соцсетях пост, где попросили главу Копейска Андрея Фалейчика внести их дом в реестр на переселение после двух пожаров. В комментариях этих жителей обвинили в поджоге своих бараков для получения квартир.