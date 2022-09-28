Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ

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Россиян ждет повышение МРОТ Фото:

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно инициативе Минтруда, являющегося авторами законопроекта, МРОТ предлагается увеличить до 16 242 рублей.

«Предлагается изложить в новой редакции часть первую статьи 1 Федерального закона „О минимальном размере оплаты труда“, установив минимальный размер оплаты труда (далее — МРОТ) с 1 января 2023 г. в сумме 16 242 рубля в месяц, что составляет 45,9 процентов величины медианной заработной платы за 2021 год (35 370 рублей, рассчитана Росстатом на 2021 год)» — сообщается в проекте документа.

Ранее Министерство труда выступило с предложением о повышении МРОТ и прожиточного минимума. Напомним, что в 2022 году МРОТ повышался дважды: с 1 января на 8,6% и с 1 июня на 10%. Таким образом, с начала лета МРОТ составляет 15 279 руб.

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На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно инициативе Минтруда, являющегося авторами законопроекта, МРОТ предлагается увеличить до 16 242 рублей. «Предлагается изложить в новой редакции часть первую статьи 1 Федерального закона „О минимальном размере оплаты труда“, установив минимальный размер оплаты труда (далее — МРОТ) с 1 января 2023 г. в сумме 16 242 рубля в месяц, что составляет 45,9 процентов величины медианной заработной платы за 2021 год (35 370 рублей, рассчитана Росстатом на 2021 год)» — сообщается в проекте документа. Ранее Министерство труда выступило с предложением о повышении МРОТ и прожиточного минимума. Напомним, что в 2022 году МРОТ повышался дважды: с 1 января на 8,6% и с 1 июня на 10%. Таким образом, с начала лета МРОТ составляет 15 279 руб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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