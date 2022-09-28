Бастрыкин взял на контроль инцидент с запертой в автобусе школьницей из Сургута

29 сентября 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил разобраться в деле запертой в автобусе 14-летней сургутянки Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с запертой в автобусе 14-летней девочкой из Сургута. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ на официальном сайте. «Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил представить доклад о ходе проверочных мероприятий по факту оставления в опасности ребенка в ХМАО. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ. Школьница из Сургута доехала до конечной остановки и случайно оказалась заперта в автобусе, водитель и кондуктор ушли на обед, не проверив салон. Девочка провела в автобусе два часа, так как внутри автобуса отсутствовали какие-либо сведения о перевозчике и контактные телефоны его представителей. Ранее URA.RU рассказало, что Бастрыкин посчитал неудовлетворительной работу следователей ХМАО, расследовавших дела о смерти жителей в больницах округа. В их отношении проводится служебная проверка.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с запертой в автобусе 14-летней девочкой из Сургута. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ на официальном сайте. «Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил представить доклад о ходе проверочных мероприятий по факту оставления в опасности ребенка в ХМАО. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ. Школьница из Сургута доехала до конечной остановки и случайно оказалась заперта в автобусе, водитель и кондуктор ушли на обед, не проверив салон. Девочка провела в автобусе два часа, так как внутри автобуса отсутствовали какие-либо сведения о перевозчике и контактные телефоны его представителей. Ранее URA.RU рассказало, что Бастрыкин посчитал неудовлетворительной работу следователей ХМАО, расследовавших дела о смерти жителей в больницах округа. В их отношении проводится служебная проверка.