Ветеран спецназа ВМФ раскрыл, кто стоит за подрывом «Северных потоков»

Экс-спецназовец Залищак: в акте терроризма на «Северных потоках» виновны страны Балтии

Четыре утечки на газопроводах обнаружили в шведских и датских водах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЧП с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» можно подозревать все государства Балтийского региона. Такое заявление сделал ветеран спецназа ВМФ, боевой пловец, бывший диверсант Владимир Залищак.

«Под подозрения в совершении ЧП попадают все государства Балтийского региона. Все имеют вооруженные силы и одно из подразделений вооруженных сил — это военно-морской спецназ», — отметил он в беседе с журналистами «Пятого канала».

По его словам, подготовка к подобного рода диверсиям обычно проходит в остаточно сжатые сроки. Например, во время военных учений на воде.

«Глубины возле острова Борнхольм — 50 метров, поэтому это для военно-морского спецназа не представляется возможным. Однако эксперт не исключил и подрыв при помощи подводной мины», — дополняет телеканал.

По словам военного, при подрыве была возможность использовать беспилотные подводные аппараты. Такую диверсию предотвратить или хотя бы заметить «практически невозможно», добавил Залищак.

О проблемах на российских газопроводах, энергоресурсы из которых поступают в Европу, стало известно 26 сентября. Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток. Позже стало известно о трех утечках, 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа.