Центробанк РФ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

29 сентября 2022 в 21:40 Размер текста - 17 +

Нерезиденты РФ могут переводить за рубеж только заработную плату Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центробанк РФ продлил на полгода ограничения по выводу денег за рубеж. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. «Для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж», — сообщается на официальном сайте Центробанка РФ. При этом граждане РФ и дружественных стран смогут переводить на любые счета в зарубежных банках до 1 млн долларов США в месяц. По системам денежных переводов установлен лимит всего в 10 тысяч долларов США. Физические лица, не являющиеся резидентами, но работающие в РФ, могут переводить на зарубежные счета заработную плату. Такая возможность есть как у граждан дружественных, так и не дружественных стран, уточнили в Центробанке РФ. В марте регулятор ввел ограничения на перевод средств в недружественные страны. Таким образом Центробанк РФ ответил на заморозку своих активов странами Запада. США и страны Евросоюза ввели масштабные экономические санкции против банковской системы России из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. В июле Центробанк поднял лимит на переводы за границу до 1 млн долларов. До этого россиянам можно было переводить не более 150 тысяч долларов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центробанк РФ продлил на полгода ограничения по выводу денег за рубеж. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. «Для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж», — сообщается на официальном сайте Центробанка РФ. При этом граждане РФ и дружественных стран смогут переводить на любые счета в зарубежных банках до 1 млн долларов США в месяц. По системам денежных переводов установлен лимит всего в 10 тысяч долларов США. Физические лица, не являющиеся резидентами, но работающие в РФ, могут переводить на зарубежные счета заработную плату. Такая возможность есть как у граждан дружественных, так и не дружественных стран, уточнили в Центробанке РФ. В марте регулятор ввел ограничения на перевод средств в недружественные страны. Таким образом Центробанк РФ ответил на заморозку своих активов странами Запада. США и страны Евросоюза ввели масштабные экономические санкции против банковской системы России из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. В июле Центробанк поднял лимит на переводы за границу до 1 млн долларов. До этого россиянам можно было переводить не более 150 тысяч долларов.