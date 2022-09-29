Центробанк РФ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Центробанк РФ продлил на полгода ограничения по выводу денег за рубеж. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года.
«Для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж», — сообщается на официальном сайте Центробанка РФ. При этом граждане РФ и дружественных стран смогут переводить на любые счета в зарубежных банках до 1 млн долларов США в месяц. По системам денежных переводов установлен лимит всего в 10 тысяч долларов США.
Физические лица, не являющиеся резидентами, но работающие в РФ, могут переводить на зарубежные счета заработную плату. Такая возможность есть как у граждан дружественных, так и не дружественных стран, уточнили в Центробанке РФ.
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Центробанк РФ продлил на полгода ограничения по выводу денег за рубеж. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. «Для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж», — сообщается на официальном сайте Центробанка РФ. При этом граждане РФ и дружественных стран смогут переводить на любые счета в зарубежных банках до 1 млн долларов США в месяц. По системам денежных переводов установлен лимит всего в 10 тысяч долларов США. Физические лица, не являющиеся резидентами, но работающие в РФ, могут переводить на зарубежные счета заработную плату. Такая возможность есть как у граждан дружественных, так и не дружественных стран, уточнили в Центробанке РФ. В марте регулятор ввел ограничения на перевод средств в недружественные страны. Таким образом Центробанк РФ ответил на заморозку своих активов странами Запада. США и страны Евросоюза ввели масштабные экономические санкции против банковской системы России из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. В июле Центробанк поднял лимит на переводы за границу до 1 млн долларов. До этого россиянам можно было переводить не более 150 тысяч долларов.