Центробанк запретил перевод денег в недружественные страны

25 марта 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Центробанк РФ ввел ограничение на движение средств в недружественные страны, которые ввели против России санкции. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ. «Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии. То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», — сообщается на сайте ЦБ. Ранее США и страны Евросоюза ввели масштабные экономические санкции против банковской системы России из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. На совещании с правительством президент отметил, что Запад ввел бы санкции в любом случае. Власти Великобритании сообщили, что заморозили все активы Центробанка на Западе, пишет «Национальная служба новостей». По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, Запад заморозит половину всех активов ЦБ, около 300 млрд долларов.