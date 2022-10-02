Свердловчане нашли ошибки на мемориале участникам ВОВ

03 октября 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Жителей Ревды обнаружили, что фамилия их фронтовиков на мемориале памяти написана с ошибкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На мемориале памяти в парке Победы в Ревде данные о некоторых участниках Великой Отечественной войны написаны с ошибкой. По словам местных жителей, ошибки встречаются в фамилиях солдат, а некоторых и вовсе нет на доске. Замглавы города по социальной политике Евгения Войт объяснила причину таких несостыковок. «Во-первых, хотелось бы еще раз напомнить, что на плиты мемориала нанесены фамилии тех ревдинцев, которые не вернулись с Великой Отечественной войны. Во-вторых, если вы видите, что фамилия вашего родственника написана неправильно, вам следует обратиться в управление культуры и молодежной политики, принести туда подтверждающие документы, что фамилия пишется именно так», — передает «Ревдинский рабочий» слова Войт. Она также отметила, что в городе уже были случаи, когда власти сверяли списки с горожанами, и люди просили внести изменения. «Все данные мы брали в нашем военкомате. Конечно, в то время все писали от руки. Не удивительно, что были допущены ошибки», — подытожила замглавы. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские силовики засняли извинения подростка, поставившего самокат на Вечный огонь. Информация о подростках, которые якобы жарили картошку на Вечном огне, появилась 14 сентября. Соответствующее видео распространилось в социальных сетях, после чего силовики поймали школьников и провели беседу с их родителями.

На мемориале памяти в парке Победы в Ревде данные о некоторых участниках Великой Отечественной войны написаны с ошибкой. По словам местных жителей, ошибки встречаются в фамилиях солдат, а некоторых и вовсе нет на доске. Замглавы города по социальной политике Евгения Войт объяснила причину таких несостыковок. «Во-первых, хотелось бы еще раз напомнить, что на плиты мемориала нанесены фамилии тех ревдинцев, которые не вернулись с Великой Отечественной войны. Во-вторых, если вы видите, что фамилия вашего родственника написана неправильно, вам следует обратиться в управление культуры и молодежной политики, принести туда подтверждающие документы, что фамилия пишется именно так», — передает «Ревдинский рабочий» слова Войт. Она также отметила, что в городе уже были случаи, когда власти сверяли списки с горожанами, и люди просили внести изменения. «Все данные мы брали в нашем военкомате. Конечно, в то время все писали от руки. Не удивительно, что были допущены ошибки», — подытожила замглавы. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские силовики засняли извинения подростка, поставившего самокат на Вечный огонь. Информация о подростках, которые якобы жарили картошку на Вечном огне, появилась 14 сентября. Соответствующее видео распространилось в социальных сетях, после чего силовики поймали школьников и провели беседу с их родителями.