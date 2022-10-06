В Первоуральске предприниматель начал производить кровоостанавливающие жгуты

Помимо кровоостанавливающих жгутов, «ГК Урал-Гидро» планирует заняться производством аптечек и бронеплит на бронежилеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) предприятие «ГК Урал-Гидро» частично перешло на производство кровоостанавливающих жгутов, которые трудно найти в аптеках. О своей инициативе URA.RU подробно рассказал директор предприятия Алексей Елисеев, который и сам в начале 2000-х служил на Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота.

«Наше маленькое предприятие частично переходит на оказание помощи фронту. В спешном порядке разработали жгут кровоостанавливающий (за образец был взят жгут армейский американский), ведем комплекс мероприятий по серийному производству этого изделия у нас в Первоуральске», — сообщил Елисеев.

По словам мужчины, первым делом он решил взяться за жгуты, потому что их производство можно быстро наладить, к тому же это изделие архиважное для каждого бойца на фронте. 1/10 часть продукции предприятие оставит себе, чтобы передать жгуты в городской военкомат. Остальной товар будут продавать юридическим лицам и предпринимателям по себестоимости (350 рублей за штуку). Елисеев рассказал, что его инициативу уже поддержал один из первоуральских заводов, который закупит жгуты, чтобы раздавать их мобилизованным сотрудникам.

В ближайших планах «ГК Урал-Гидро» наладить производство аптечки по типу пенала, в котором будут храниться шприцы, тампоны и ампулы. «Также приступили к проектированию бронеплит на бронежилеты. На фронте тоже большие проблемы с ними. Хотим сделать один вариант — легкие титановые плиты для бронежилетов второго класса. Другой вариант — хотим сделать бронеплиту композитную, она будет близка к пятому классу», — пояснил директор «ГК Урал-Гидро». Однако для производства аптечек и бронеплит потребуется дополнительное финансирование.

Ранее о нехватке кровоостанавливающих жгутов URA.RU рассказала жена одного из мобилизованных. По ее словам, найти жгуты в аптеках крайне трудно,, а на интернет-платформах их раскупают моментально. Свердловчане начали готовить аптечки после того, как 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Минобороны РФ уточняло, что для участия в спецоперации будут призваны те, кто имеет боевой опыт и получил ВУС (военно-учетная специальность). 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения СВО.

Так будут выглядеть кровоостанавливающие жгуты, которые будут производить в Первоуральске Фото предоставлено Алексеем Елисеевым