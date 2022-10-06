Челябинский минздрав отрицает, что у военкомата есть доступ к данным по хроническим больным

06 октября 2022 в 21:56 Размер текста - 17 +

Доступ к базе данных пациентов имеют только врачи, заверили в минздраве Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Министерство здравоохранения Челябинской области опровергает информацию о том, что у сотрудников военкомата есть доступ к базе данных граждан с хроническими заболеваниями. В министерстве заявили, что такой доступ был бы нарушением закона. «Министерство здравоохранения Челябинской области опровергает информацию о предоставлении военкоматам доступа к базам данных пациентов, содержащимся в медицинско-информационной системе региона (БАРС). Персональные данные пациента доступны только лечащему врачу в защищенной ведомственной сети передачи данных с применением средств защиты от несанкционированного доступа», — говорится в заявлении минздрава. В министерстве отметили, что предоставление доступа к базам данных пациентов было бы нарушением законов о защите персональных данных и об охране здоровья в части неразглашения врачебной тайны. Ранее военком Челябинской области Андрей Максуров заявил, что военкоматам обеспечили доступ к базам данным по гражданам с хроническими заболеваниями. По его словам, такая договоренность была достигнута с губернатором. Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Всего из запаса планируют призвать около 300 тысяч человек, и план выполнен уже больше, чем на половину.

Министерство здравоохранения Челябинской области опровергает информацию о том, что у сотрудников военкомата есть доступ к базе данных граждан с хроническими заболеваниями. В министерстве заявили, что такой доступ был бы нарушением закона. «Министерство здравоохранения Челябинской области опровергает информацию о предоставлении военкоматам доступа к базам данных пациентов, содержащимся в медицинско-информационной системе региона (БАРС). Персональные данные пациента доступны только лечащему врачу в защищенной ведомственной сети передачи данных с применением средств защиты от несанкционированного доступа», — говорится в заявлении минздрава. В министерстве отметили, что предоставление доступа к базам данных пациентов было бы нарушением законов о защите персональных данных и об охране здоровья в части неразглашения врачебной тайны. Ранее военком Челябинской области Андрей Максуров заявил, что военкоматам обеспечили доступ к базам данным по гражданам с хроническими заболеваниями. По его словам, такая договоренность была достигнута с губернатором. Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Всего из запаса планируют призвать около 300 тысяч человек, и план выполнен уже больше, чем на половину.