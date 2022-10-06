Челябинский минздрав отрицает, что у военкомата есть доступ к данным по хроническим больным

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Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, армия, призывники, призывник, медкомиссия, призывная кампания, медицинский осмотр, сборный пункт
Доступ к базе данных пациентов имеют только врачи, заверили в минздраве Фото:
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Министерство здравоохранения Челябинской области опровергает информацию о том, что у сотрудников военкомата есть доступ к базе данных граждан с хроническими заболеваниями. В министерстве заявили, что такой доступ был бы нарушением закона.

«Министерство здравоохранения Челябинской области опровергает информацию о предоставлении военкоматам доступа к базам данных пациентов, содержащимся в медицинско-информационной системе региона (БАРС). Персональные данные пациента доступны только лечащему врачу в защищенной ведомственной сети передачи данных с применением средств защиты от несанкционированного доступа», — говорится в заявлении минздрава.

В министерстве отметили, что предоставление доступа к базам данных пациентов было бы нарушением законов о защите персональных данных и об охране здоровья в части неразглашения врачебной тайны.

Ранее военком Челябинской области Андрей Максуров заявил, что военкоматам обеспечили доступ к базам данным по гражданам с хроническими заболеваниями. По его словам, такая договоренность была достигнута с губернатором.

Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Всего из запаса планируют призвать около 300 тысяч человек, и план выполнен уже больше, чем на половину.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Министерство здравоохранения Челябинской области опровергает информацию о том, что у сотрудников военкомата есть доступ к базе данных граждан с хроническими заболеваниями. В министерстве заявили, что такой доступ был бы нарушением закона. «Министерство здравоохранения Челябинской области опровергает информацию о предоставлении военкоматам доступа к базам данных пациентов, содержащимся в медицинско-информационной системе региона (БАРС). Персональные данные пациента доступны только лечащему врачу в защищенной ведомственной сети передачи данных с применением средств защиты от несанкционированного доступа», — говорится в заявлении минздрава. В министерстве отметили, что предоставление доступа к базам данных пациентов было бы нарушением законов о защите персональных данных и об охране здоровья в части неразглашения врачебной тайны. Ранее военком Челябинской области Андрей Максуров заявил, что военкоматам обеспечили доступ к базам данным по гражданам с хроническими заболеваниями. По его словам, такая договоренность была достигнута с губернатором. Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Всего из запаса планируют призвать около 300 тысяч человек, и план выполнен уже больше, чем на половину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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