Челябинские военкоматы получили доступ к лечебным картам жителей

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Мобилизация, военкомат. Челябинск, военкомат, мобилизация
Порядка 50 человек пришлось вернуть из войсковых частей по состоянию здоровья Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Военкоматам Челябинской области обеспечили доступ к базам данных жителей, которые имеют хронические заболевания. Об этом 6 октября на брифинге сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU.

«Порядка 50 человек мы вернули из войсковых частей по состоянию здоровья. Теперь в регионе военкоматам обеспечили доступ к базам данных по гражданам с хроническими заболеваниями. Такая договоренность достигнута с губернатором Алексеем Текслером», — заявил Максуров.

Военком также отметил, что с сегодняшнего дня помимо терапевта и фельдшера в каждом военкомате будут и другие врачи-специалисты. В состав медкомиссии войдут окулист, хирург и невропатолог.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Привлечь в армию из запаса предполагается 300 тысяч человек. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Военкоматам Челябинской области обеспечили доступ к базам данных жителей, которые имеют хронические заболевания. Об этом 6 октября на брифинге сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU. «Порядка 50 человек мы вернули из войсковых частей по состоянию здоровья. Теперь в регионе военкоматам обеспечили доступ к базам данных по гражданам с хроническими заболеваниями. Такая договоренность достигнута с губернатором Алексеем Текслером», — заявил Максуров. Военком также отметил, что с сегодняшнего дня помимо терапевта и фельдшера в каждом военкомате будут и другие врачи-специалисты. В состав медкомиссии войдут окулист, хирург и невропатолог. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Привлечь в армию из запаса предполагается 300 тысяч человек. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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