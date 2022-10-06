Челябинские военкоматы получили доступ к лечебным картам жителей

06 октября 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Порядка 50 человек пришлось вернуть из войсковых частей по состоянию здоровья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военкоматам Челябинской области обеспечили доступ к базам данных жителей, которые имеют хронические заболевания. Об этом 6 октября на брифинге сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU. «Порядка 50 человек мы вернули из войсковых частей по состоянию здоровья. Теперь в регионе военкоматам обеспечили доступ к базам данных по гражданам с хроническими заболеваниями. Такая договоренность достигнута с губернатором Алексеем Текслером», — заявил Максуров. Военком также отметил, что с сегодняшнего дня помимо терапевта и фельдшера в каждом военкомате будут и другие врачи-специалисты. В состав медкомиссии войдут окулист, хирург и невропатолог. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Привлечь в армию из запаса предполагается 300 тысяч человек. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны.

Военкоматам Челябинской области обеспечили доступ к базам данных жителей, которые имеют хронические заболевания. Об этом 6 октября на брифинге сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU. «Порядка 50 человек мы вернули из войсковых частей по состоянию здоровья. Теперь в регионе военкоматам обеспечили доступ к базам данных по гражданам с хроническими заболеваниями. Такая договоренность достигнута с губернатором Алексеем Текслером», — заявил Максуров. Военком также отметил, что с сегодняшнего дня помимо терапевта и фельдшера в каждом военкомате будут и другие врачи-специалисты. В состав медкомиссии войдут окулист, хирург и невропатолог. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Привлечь в армию из запаса предполагается 300 тысяч человек. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны.