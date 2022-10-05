Бастрыкин взял на контроль жалобу экс-следователя из ХМАО

06 октября 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

Глава СКР Александр Бастрыкин запустил повторную проверку по жалобе экс-сотрудника из ХМАО Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по повторной жалобе бывшего следователя из ХМАО Евгения Шестакова. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ на официальном сайте. «После повторного обращения бывшего сотрудника следственного управления СК РФ по ХМАО с жалобой на действия ряда начальников Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства Михаилу Мокшину доложить о ходе проведения проверки», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ. Помимо этого, управлению кадров было поручено провести служебную проверку в СУ СК России по ХМАО-Югре. О результатах будет незамедлительно доложено главе Следственного комитета. Ранее URA.RU сообщало, Бастрыкин запустил служебную проверку после жалобы из ХМАО. Бывший югорский следователь Евгений Шестаков обратился к главе СК с просьбой провести проверку действий руководителя следственного управления по ХМАО Михаила Мокшина, а также начальника одного из отделов окружного главка — Мурата Цуроева.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по повторной жалобе бывшего следователя из ХМАО Евгения Шестакова. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ на официальном сайте. «После повторного обращения бывшего сотрудника следственного управления СК РФ по ХМАО с жалобой на действия ряда начальников Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства Михаилу Мокшину доложить о ходе проведения проверки», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ. Помимо этого, управлению кадров было поручено провести служебную проверку в СУ СК России по ХМАО-Югре. О результатах будет незамедлительно доложено главе Следственного комитета. Ранее URA.RU сообщало, Бастрыкин запустил служебную проверку после жалобы из ХМАО. Бывший югорский следователь Евгений Шестаков обратился к главе СК с просьбой провести проверку действий руководителя следственного управления по ХМАО Михаила Мокшина, а также начальника одного из отделов окружного главка — Мурата Цуроева.