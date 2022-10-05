05 октября 2022

Бастрыкин взял на контроль жалобу экс-следователя из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Глава СКР Александр Бастрыкин запустил повторную проверку по жалобе экс-сотрудника из ХМАО Фото:

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по повторной жалобе бывшего следователя из ХМАО Евгения Шестакова. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ на официальном сайте.

«После повторного обращения бывшего сотрудника следственного управления СК РФ по ХМАО с жалобой на действия ряда начальников Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства Михаилу Мокшину доложить о ходе проведения проверки», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

Помимо этого, управлению кадров было поручено провести служебную проверку в СУ СК России по ХМАО-Югре. О результатах будет незамедлительно доложено главе Следственного комитета.

Ранее URA.RU сообщало, Бастрыкин запустил служебную проверку после жалобы из ХМАО. Бывший югорский следователь Евгений Шестаков обратился к главе СК с просьбой провести проверку действий руководителя следственного управления по ХМАО Михаила Мокшина, а также начальника одного из отделов окружного главка — Мурата Цуроева.

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по повторной жалобе бывшего следователя из ХМАО Евгения Шестакова. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ на официальном сайте. «После повторного обращения бывшего сотрудника следственного управления СК РФ по ХМАО с жалобой на действия ряда начальников Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства Михаилу Мокшину доложить о ходе проведения проверки», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ. Помимо этого, управлению кадров было поручено провести служебную проверку в СУ СК России по ХМАО-Югре. О результатах будет незамедлительно доложено главе Следственного комитета. Ранее URA.RU сообщало, Бастрыкин запустил служебную проверку после жалобы из ХМАО. Бывший югорский следователь Евгений Шестаков обратился к главе СК с просьбой провести проверку действий руководителя следственного управления по ХМАО Михаила Мокшина, а также начальника одного из отделов окружного главка — Мурата Цуроева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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