Моор пригласил ученых России в Сибирь «по своей воле»

Губернатор Александр Моор пригласил ученых России в туристическую поездку в Сибирь

07 октября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Форум собрал представителей власти и ученых со всей России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Александр Моор в ходе своей приветственной речи на открытии Первого национального форума преподавателей истории в Тобольске предложил российским ученым приехать «в Сибирь по своей воле». Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Мы, сибиряки, любим много рассказывать о своем крае, городах. В своей истории город Тобольск прошел разные этапы, но новое современное развитие началось с 2003 года, когда город посетил наш президент. Нужно отменить, что Тобольск живет не только своей историей, богатым архитектурным наследием, город живет современным настоящим. У него большие перспективы. Я хочу пригласить вас [участники форума] не только поработать на форуме, но и с семьями и друзьями приехать к нам в Тобольск. Провести здесь как можно больше времени, посетить наши музеи, почувствовать наше душевное тепло и гостеприимство и разделить наш главный слоган — „в Сибирь по своей воле“», — заключил Александр Моор. 7 октября в Тобольске открылся Первый национальный форум преподавателей истории. Министр науки Валерий Фальков в своем приветственно слове оценил работу правительства Тюменской области по организации события.

Губернатор Александр Моор в ходе своей приветственной речи на открытии Первого национального форума преподавателей истории в Тобольске предложил российским ученым приехать «в Сибирь по своей воле». Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Мы, сибиряки, любим много рассказывать о своем крае, городах. В своей истории город Тобольск прошел разные этапы, но новое современное развитие началось с 2003 года, когда город посетил наш президент. Нужно отменить, что Тобольск живет не только своей историей, богатым архитектурным наследием, город живет современным настоящим. У него большие перспективы. Я хочу пригласить вас [участники форума] не только поработать на форуме, но и с семьями и друзьями приехать к нам в Тобольск. Провести здесь как можно больше времени, посетить наши музеи, почувствовать наше душевное тепло и гостеприимство и разделить наш главный слоган — „в Сибирь по своей воле“», — заключил Александр Моор. 7 октября в Тобольске открылся Первый национальный форум преподавателей истории. Министр науки Валерий Фальков в своем приветственно слове оценил работу правительства Тюменской области по организации события.