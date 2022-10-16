В Кургане ищут строителей дороги, из-за которой снесут дома

17 октября 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Строительство дороги на ул. Бурова-Петрова планируют начать в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области объявили аукцион, связанный с поиском компании, которая займется строительством участка улицы Бурова-Петрова. Данная информация размещена на портале госзакупок. Для строительства дороги на этой улице снесут несколько домов. «Объект закупки: строительство автодороги ул. Б. Петрова в г. Кургане (от ул. Куйбышева до ул. К. Маркса). Начальная цена 136 674 452,05 рублей», — указано на сайте. Планируется, что работы будут выполнять с 1 апреля по 15 октября 2023 года. Сотрудники компании-победителя, в том числе, займутся устройством дорожной одежды, электросетей, канализации, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и благоустройством участка. В начале года стало известно, что жилые дома, которые находятся на месте будущей дороги на ул. Бурова-Петрова, выкупят и снесут. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, работы по продлению улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева рассчитаны на два года. Планируется, что новая шестиполосная магистраль разгрузит транспортный поток в центре города.

Власти Курганской области объявили аукцион, связанный с поиском компании, которая займется строительством участка улицы Бурова-Петрова. Данная информация размещена на портале госзакупок. Для строительства дороги на этой улице снесут несколько домов. «Объект закупки: строительство автодороги ул. Б. Петрова в г. Кургане (от ул. Куйбышева до ул. К. Маркса). Начальная цена 136 674 452,05 рублей», — указано на сайте. Планируется, что работы будут выполнять с 1 апреля по 15 октября 2023 года. Сотрудники компании-победителя, в том числе, займутся устройством дорожной одежды, электросетей, канализации, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и благоустройством участка. В начале года стало известно, что жилые дома, которые находятся на месте будущей дороги на ул. Бурова-Петрова, выкупят и снесут. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, работы по продлению улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева рассчитаны на два года. Планируется, что новая шестиполосная магистраль разгрузит транспортный поток в центре города.