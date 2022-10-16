16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

В Кургане ищут строителей дороги, из-за которой снесут дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Бурова-Петрова. Курган, улица бурова петрова
Строительство дороги на ул. Бурова-Петрова планируют начать в 2023 году Фото:

Власти Курганской области объявили аукцион, связанный с поиском компании, которая займется строительством участка улицы Бурова-Петрова. Данная информация размещена на портале госзакупок. Для строительства дороги на этой улице снесут несколько домов.

«Объект закупки: строительство автодороги ул. Б. Петрова в г. Кургане (от ул. Куйбышева до ул. К. Маркса). Начальная цена 136 674 452,05 рублей», — указано на сайте.

Планируется, что работы будут выполнять с 1 апреля по 15 октября 2023 года. Сотрудники компании-победителя, в том числе, займутся устройством дорожной одежды, электросетей, канализации, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и благоустройством участка.

В начале года стало известно, что жилые дома, которые находятся на месте будущей дороги на ул. Бурова-Петрова, выкупят и снесут. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, работы по продлению улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева рассчитаны на два года. Планируется, что новая шестиполосная магистраль разгрузит транспортный поток в центре города.

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Власти Курганской области объявили аукцион, связанный с поиском компании, которая займется строительством участка улицы Бурова-Петрова. Данная информация размещена на портале госзакупок. Для строительства дороги на этой улице снесут несколько домов. «Объект закупки: строительство автодороги ул. Б. Петрова в г. Кургане (от ул. Куйбышева до ул. К. Маркса). Начальная цена 136 674 452,05 рублей», — указано на сайте. Планируется, что работы будут выполнять с 1 апреля по 15 октября 2023 года. Сотрудники компании-победителя, в том числе, займутся устройством дорожной одежды, электросетей, канализации, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и благоустройством участка. В начале года стало известно, что жилые дома, которые находятся на месте будущей дороги на ул. Бурова-Петрова, выкупят и снесут. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, работы по продлению улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева рассчитаны на два года. Планируется, что новая шестиполосная магистраль разгрузит транспортный поток в центре города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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