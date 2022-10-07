Челябинский губернатор заступился за добровольцев и их семьи

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Алексей Текслер в региональом штабе «МЫВМЕСТЕ». Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер призвал не делить ребят на мобилизованных и добровольцев Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что меры социальной поддержки для семей мобилизованных также будут распространяться на семьи добровольцев. Об этом URA.RU сообщили 7 октября в пресс-службе главы региона.

«Вчера военком обозначил цифры, из тех, кто призван. У нас больше 21% — это добровольцы. И эта цифра каждый день растет. Конечно, мы здесь не делим ребят, это было бы неправильно», — заявил Текслер.

Ранее появилась информация, что добровольцы, изъявившие желание принять участие в спецоперации, не приравниваются к военнослужащим. И таким образом они не имеют социальных льгот, которые положены мобилизованным.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие соответствующий опыт и специальности.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что меры социальной поддержки для семей мобилизованных также будут распространяться на семьи добровольцев. Об этом URA.RU сообщили 7 октября в пресс-службе главы региона. «Вчера военком обозначил цифры, из тех, кто призван. У нас больше 21% — это добровольцы. И эта цифра каждый день растет. Конечно, мы здесь не делим ребят, это было бы неправильно», — заявил Текслер. Ранее появилась информация, что добровольцы, изъявившие желание принять участие в спецоперации, не приравниваются к военнослужащим. И таким образом они не имеют социальных льгот, которые положены мобилизованным. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие соответствующий опыт и специальности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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