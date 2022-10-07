Челябинский губернатор заступился за добровольцев и их семьи

07 октября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер призвал не делить ребят на мобилизованных и добровольцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что меры социальной поддержки для семей мобилизованных также будут распространяться на семьи добровольцев. Об этом URA.RU сообщили 7 октября в пресс-службе главы региона. «Вчера военком обозначил цифры, из тех, кто призван. У нас больше 21% — это добровольцы. И эта цифра каждый день растет. Конечно, мы здесь не делим ребят, это было бы неправильно», — заявил Текслер. Ранее появилась информация, что добровольцы, изъявившие желание принять участие в спецоперации, не приравниваются к военнослужащим. И таким образом они не имеют социальных льгот, которые положены мобилизованным. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие соответствующий опыт и специальности.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что меры социальной поддержки для семей мобилизованных также будут распространяться на семьи добровольцев. Об этом URA.RU сообщили 7 октября в пресс-службе главы региона. «Вчера военком обозначил цифры, из тех, кто призван. У нас больше 21% — это добровольцы. И эта цифра каждый день растет. Конечно, мы здесь не делим ребят, это было бы неправильно», — заявил Текслер. Ранее появилась информация, что добровольцы, изъявившие желание принять участие в спецоперации, не приравниваются к военнослужащим. И таким образом они не имеют социальных льгот, которые положены мобилизованным. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие соответствующий опыт и специальности.