Челябинский губернатор заступился за добровольцев и их семьи

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что меры социальной поддержки для семей мобилизованных также будут распространяться на семьи добровольцев. Об этом URA.RU сообщили 7 октября в пресс-службе главы региона.
«Вчера военком обозначил цифры, из тех, кто призван. У нас больше 21% — это добровольцы. И эта цифра каждый день растет. Конечно, мы здесь не делим ребят, это было бы неправильно», — заявил Текслер.
Ранее появилась информация, что добровольцы, изъявившие желание принять участие в спецоперации, не приравниваются к военнослужащим. И таким образом они не имеют социальных льгот, которые положены мобилизованным.
Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие соответствующий опыт и специальности.
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