В психдиспансер Магнитогорска пришел голый окровавленный мужчина с ожогами

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Мужчину госпитализировали медики скорой помощи
Мужчину госпитализировали медики скорой помощи Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, в психоневрологический интернат рано утром пришел голый мужчина. Он был в крови и со следами ожогов. Об этом сообщили в группе охранных предприятий «Право роста».

«Сегодня ранним утром на территорию психоневрологического интерната проник неизвестный мужчина без одежды, в крови и со следами ожогов на теле. Мужчина был задержан, а затем госпитализирован бригадой скорой помощи», — сообщили в организации.

Сотрудники охранного предприятия осмотрели соседние садоводческие товарищества и обнаружили признаки умышленного поджога трех дачных домов. Помимо этого, были найдены следы обуви, пятна крови, а также предметы одежды, которые, вероятно, принадлежат этому мужчине. Дальнейшее расследование инцидента будет осуществляться правоохранительными органами.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, в психоневрологический интернат рано утром пришел голый мужчина. Он был в крови и со следами ожогов. Об этом сообщили в группе охранных предприятий «Право роста». «Сегодня ранним утром на территорию психоневрологического интерната проник неизвестный мужчина без одежды, в крови и со следами ожогов на теле. Мужчина был задержан, а затем госпитализирован бригадой скорой помощи», — сообщили в организации. Сотрудники охранного предприятия осмотрели соседние садоводческие товарищества и обнаружили признаки умышленного поджога трех дачных домов. Помимо этого, были найдены следы обуви, пятна крови, а также предметы одежды, которые, вероятно, принадлежат этому мужчине. Дальнейшее расследование инцидента будет осуществляться правоохранительными органами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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