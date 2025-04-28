В психдиспансер Магнитогорска пришел голый окровавленный мужчина с ожогами

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, в психоневрологический интернат рано утром пришел голый мужчина. Он был в крови и со следами ожогов. Об этом сообщили в группе охранных предприятий «Право роста».
«Сегодня ранним утром на территорию психоневрологического интерната проник неизвестный мужчина без одежды, в крови и со следами ожогов на теле. Мужчина был задержан, а затем госпитализирован бригадой скорой помощи», — сообщили в организации.
Сотрудники охранного предприятия осмотрели соседние садоводческие товарищества и обнаружили признаки умышленного поджога трех дачных домов. Помимо этого, были найдены следы обуви, пятна крови, а также предметы одежды, которые, вероятно, принадлежат этому мужчине. Дальнейшее расследование инцидента будет осуществляться правоохранительными органами.
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