Из выплат мобилизованным ХМАО будут удерживать алименты

10 октября 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Приставы будут взыскивать алименты со всех доходов мобилизованных, включая единовременную выплату в 250 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Судебные приставы ХМАО будут удерживать алименты со всех доходов мобилизованных. Директор департамента соцразвития Югры Тереза Пономарева на заседании окружной призывной комиссии по мобилизации сообщила, что взыскания могут быть наложены также на единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. «Удержание алиментов производится со всех видов дохода военнослужащего, в том числе из единовременной выплаты. Такой комментарий [от службы судебных приставов] мы получили», — уточнила Пономарева. Кроме единовременной выплаты в размере 250 тысяч рублей, алименты будут удержаны из суммы денежного довольствия, а также ежемесячных и дополнительных выплат в порядке, установленном законодательством РФ. Вопрос взыскания алиментов уже неоднократно поднимался бывшими женами мобилизованных, которые опасались, что дети военнослужащих от предыдущих браков останутся без средств к существованию. Ранее URA.RU писало о том, что проблема взыскания алиментов с мобилизованных находится на контроле у омбудсмена ХМАО Натальи Стребковой. Она рассказала корреспондентам, что обратилась к приставам, но те на момент публикации не получали разъяснений по вопросу удержания алиментов с единовременной выплаты. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судебные приставы ХМАО будут удерживать алименты со всех доходов мобилизованных. Директор департамента соцразвития Югры Тереза Пономарева на заседании окружной призывной комиссии по мобилизации сообщила, что взыскания могут быть наложены также на единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. «Удержание алиментов производится со всех видов дохода военнослужащего, в том числе из единовременной выплаты. Такой комментарий [от службы судебных приставов] мы получили», — уточнила Пономарева. Кроме единовременной выплаты в размере 250 тысяч рублей, алименты будут удержаны из суммы денежного довольствия, а также ежемесячных и дополнительных выплат в порядке, установленном законодательством РФ. Вопрос взыскания алиментов уже неоднократно поднимался бывшими женами мобилизованных, которые опасались, что дети военнослужащих от предыдущих браков останутся без средств к существованию. Ранее URA.RU писало о том, что проблема взыскания алиментов с мобилизованных находится на контроле у омбудсмена ХМАО Натальи Стребковой. Она рассказала корреспондентам, что обратилась к приставам, но те на момент публикации не получали разъяснений по вопросу удержания алиментов с единовременной выплаты. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.