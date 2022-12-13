Губернатору ХМАО отправили жалобу на строительную компанию

14 декабря 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Наталью Комарову просят повлиять на организацию, которая не рассчиталась с субподрядчиком после завершения работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бизнесмен из ХМАО Александр Россихин отправил жалобу губернатору региона Наталье Комаровой на строительную компанию ООО «Югра-Альфа». Организация выступала в качестве подрядчика жилого дома в Нягани и не расплатилась со своим субподрядчиком за выполненные работы. Задолженность перед Россихиным составляет 2,5 млн рублей, рассказал URA.RU предприниматель. «Мы занимались фасадом многоквартирного жилого дома в Нягани — на Интернациональной 34, блок секции Б. В процессе строительства к нам никаких претензий не поступало. Дом был сдан, квартиры проданы, администрация его приняла. Но за свою работу мы деньги не получили. И когда от нас пошли претензии и иски, они начали говорить, что работа была выполнена некачественно. Суд встал на нашу сторону», — прокомментировал Россихин. Помимо Натальи Комаровой, коммерсант отправил жалобу главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, бизнес-омбудсмену Борису Титову, мэру Нягани Ивану Ямашеву и главе УМВД по Югре Дамиру Сатретдинову. По словам Россихина, компанией руководит Адхам Алимджанов. На нем также числятся еще две организации — СК «Югра-Альфа» и «Альфа-Омега». Последняя строит школу в поселке Приобье (ХМАО). Стоимость контракта, заключенного в 2021 году, превышает 750 млн рублей. Ранее «Альфа-Омега» занималась прокладкой бытовой канализации в Нягани (2013 год), достройкой профучилища (2016 год), а также строительством школы (2012 год). Последние два контракта были расторгнуты. Cам Алимджанов не ответил на звонки и сообщения URA.RU. До этого проблемы с организациями Алимджанова возникали у руководителя другой строительной компании — «Стройкомплекс Урал». Правда, как пояснил URA.RU собственный источник, знакомый с ситуацией, тогда средства все же удалось взыскать по суду. «Деньги у них на счетах были, и они их выплатили принудительно, когда их арестовали приставы. А в этом случае, с „Югра-Альфа“ и ИП Россихиным, у них номинально нет ничего. При этом другие две конторы (СК „Югра-Альфа“ и „Альфа-Омега“) вполне себе активные, рабочие», — заявил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнесмен из ХМАО Александр Россихин отправил жалобу губернатору региона Наталье Комаровой на строительную компанию ООО «Югра-Альфа». Организация выступала в качестве подрядчика жилого дома в Нягани и не расплатилась со своим субподрядчиком за выполненные работы. Задолженность перед Россихиным составляет 2,5 млн рублей, рассказал URA.RU предприниматель. «Мы занимались фасадом многоквартирного жилого дома в Нягани — на Интернациональной 34, блок секции Б. В процессе строительства к нам никаких претензий не поступало. Дом был сдан, квартиры проданы, администрация его приняла. Но за свою работу мы деньги не получили. И когда от нас пошли претензии и иски, они начали говорить, что работа была выполнена некачественно. Суд встал на нашу сторону», — прокомментировал Россихин. Помимо Натальи Комаровой, коммерсант отправил жалобу главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, бизнес-омбудсмену Борису Титову, мэру Нягани Ивану Ямашеву и главе УМВД по Югре Дамиру Сатретдинову. По словам Россихина, компанией руководит Адхам Алимджанов. На нем также числятся еще две организации — СК «Югра-Альфа» и «Альфа-Омега». Последняя строит школу в поселке Приобье (ХМАО). Стоимость контракта, заключенного в 2021 году, превышает 750 млн рублей. Ранее «Альфа-Омега» занималась прокладкой бытовой канализации в Нягани (2013 год), достройкой профучилища (2016 год), а также строительством школы (2012 год). Последние два контракта были расторгнуты. Cам Алимджанов не ответил на звонки и сообщения URA.RU. До этого проблемы с организациями Алимджанова возникали у руководителя другой строительной компании — «Стройкомплекс Урал». Правда, как пояснил URA.RU собственный источник, знакомый с ситуацией, тогда средства все же удалось взыскать по суду. «Деньги у них на счетах были, и они их выплатили принудительно, когда их арестовали приставы. А в этом случае, с „Югра-Альфа“ и ИП Россихиным, у них номинально нет ничего. При этом другие две конторы (СК „Югра-Альфа“ и „Альфа-Омега“) вполне себе активные, рабочие», — заявил собеседник.