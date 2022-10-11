В Перми умерла доцент ПГНИУ

12 октября 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Гражданская панихида пройдет 13 октября в университете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми умерла доцент кафедры неорганической химии ПГНИУ Наталья Шульгина. Она скончалась на 84 году жизни, сообщается в группе деканата химического факультета вуза в соцсети «ВКонтакте». «Пермский государственный национальный исследовательский университет с глубоким прискорбием сообщает, что на 84-м году ушла из жизни доцент кафедры неорганической химии, химической технологии и техносферной безопасности Шульгина Наталья Павловна. Друзья, коллеги, ученики и сотрудники Н. П. Шульгиной глубоко переживают тяжелую утрату и выражают глубокие соболезнования ее родным и близким», — сообщается в группе. Гражданская панихида состоится 13 октября в 13:30 в корпусе №6 в ПГНИУ. На факультете о Шульгиной отзываются как о хорошем преподавателе, которая пользовалась уважением среди студентов. Доцент окончила аспирантуру в ПГНИУ на кафедре физической химии в 1966 году. После этого она преподавала в университете до 2020 года. Шульгина вела пары у учащихся химического, биологического и геологического факультетов.

В Перми умерла доцент кафедры неорганической химии ПГНИУ Наталья Шульгина. Она скончалась на 84 году жизни, сообщается в группе деканата химического факультета вуза в соцсети «ВКонтакте». «Пермский государственный национальный исследовательский университет с глубоким прискорбием сообщает, что на 84-м году ушла из жизни доцент кафедры неорганической химии, химической технологии и техносферной безопасности Шульгина Наталья Павловна. Друзья, коллеги, ученики и сотрудники Н. П. Шульгиной глубоко переживают тяжелую утрату и выражают глубокие соболезнования ее родным и близким», — сообщается в группе. Гражданская панихида состоится 13 октября в 13:30 в корпусе №6 в ПГНИУ. На факультете о Шульгиной отзываются как о хорошем преподавателе, которая пользовалась уважением среди студентов. Доцент окончила аспирантуру в ПГНИУ на кафедре физической химии в 1966 году. После этого она преподавала в университете до 2020 года. Шульгина вела пары у учащихся химического, биологического и геологического факультетов.