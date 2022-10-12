Свердловские силовики спасли умиравшего ребенка

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, проезжая часть, нарушение пдд, гибдд, дпс, полицейский, ограничение движения
Силовики сопроводили машину с ребенком до больницы Фото:

Сотрудники ГИБДД помогли доехать до больницы родителям подростка, которому требовалась срочная помощь из-за начавшихся судорог. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Встревоженный мужчина попросил полицейских помочь в сопровождении до медучреждения, так как мальчику, имеющему хроническое заболевание, требовалась срочная помощь. 15-летнему юноше стало плохо, он потерял сознание, начались судороги», — сообщил полковник Горелых.

Сотрудники ГИБДД включили проблесковые маячки и позволили машине с больным ребенком ехать за ними. Благодаря этому удалось вовремя привезти мальчика в больницу, где ему спасли жизнь. Он вышел из клиники в здоровом состоянии. Родители поблагодарили инспекторов за помощь, обратившись в ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД помогли беременной екатеринбурженке попасть в больницу. Ее также сопроводил автомобиль инспекторов.

Слева направо: Никита Ноцик, Максим Непеин, Никита Тихомиров, Дмитрий Говорухин.
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Сотрудники ГИБДД помогли доехать до больницы родителям подростка, которому требовалась срочная помощь из-за начавшихся судорог. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Встревоженный мужчина попросил полицейских помочь в сопровождении до медучреждения, так как мальчику, имеющему хроническое заболевание, требовалась срочная помощь. 15-летнему юноше стало плохо, он потерял сознание, начались судороги», — сообщил полковник Горелых. Сотрудники ГИБДД включили проблесковые маячки и позволили машине с больным ребенком ехать за ними. Благодаря этому удалось вовремя привезти мальчика в больницу, где ему спасли жизнь. Он вышел из клиники в здоровом состоянии. Родители поблагодарили инспекторов за помощь, обратившись в ГУ МВД по Свердловской области. Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД помогли беременной екатеринбурженке попасть в больницу. Ее также сопроводил автомобиль инспекторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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