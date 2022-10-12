Свердловские силовики спасли умиравшего ребенка

12 октября 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Силовики сопроводили машину с ребенком до больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ГИБДД помогли доехать до больницы родителям подростка, которому требовалась срочная помощь из-за начавшихся судорог. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Встревоженный мужчина попросил полицейских помочь в сопровождении до медучреждения, так как мальчику, имеющему хроническое заболевание, требовалась срочная помощь. 15-летнему юноше стало плохо, он потерял сознание, начались судороги», — сообщил полковник Горелых. Сотрудники ГИБДД включили проблесковые маячки и позволили машине с больным ребенком ехать за ними. Благодаря этому удалось вовремя привезти мальчика в больницу, где ему спасли жизнь. Он вышел из клиники в здоровом состоянии. Родители поблагодарили инспекторов за помощь, обратившись в ГУ МВД по Свердловской области. Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД помогли беременной екатеринбурженке попасть в больницу. Ее также сопроводил автомобиль инспекторов. Слева направо: Никита Ноцик, Максим Непеин, Никита Тихомиров, Дмитрий Говорухин. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД помогли доехать до больницы родителям подростка, которому требовалась срочная помощь из-за начавшихся судорог. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Встревоженный мужчина попросил полицейских помочь в сопровождении до медучреждения, так как мальчику, имеющему хроническое заболевание, требовалась срочная помощь. 15-летнему юноше стало плохо, он потерял сознание, начались судороги», — сообщил полковник Горелых. Сотрудники ГИБДД включили проблесковые маячки и позволили машине с больным ребенком ехать за ними. Благодаря этому удалось вовремя привезти мальчика в больницу, где ему спасли жизнь. Он вышел из клиники в здоровом состоянии. Родители поблагодарили инспекторов за помощь, обратившись в ГУ МВД по Свердловской области. Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД помогли беременной екатеринбурженке попасть в больницу. Ее также сопроводил автомобиль инспекторов.