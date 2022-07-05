Силовики спасли беременную екатеринбурженку

05 июля 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД помогли свердловчанину избежать пробок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники екатеринбургского ГИБДД помогли свердловчанину отвезти беременную жену в больницу, минуя пробки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «Благодаря оперативности полицейских беременную женщину удалось вовремя доставить в родильное отделение, где через несколько часов на свет появился мальчик», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Инспекторы, остановившие автомобиль, увидели в салоне беременную женщину и помогли отвезти ее в роддом, освобождая дорогу перед машиной свердловчанина. Мужчина поблагодарил силовиков за участие и помощь. В ведомстве сообщили, что в операции участвовали полицейские Денис Давляев и Вячеслав Гордеев. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Сотрудники екатеринбургского ГИБДД помогли свердловчанину отвезти беременную жену в больницу, минуя пробки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «Благодаря оперативности полицейских беременную женщину удалось вовремя доставить в родильное отделение, где через несколько часов на свет появился мальчик», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Инспекторы, остановившие автомобиль, увидели в салоне беременную женщину и помогли отвезти ее в роддом, освобождая дорогу перед машиной свердловчанина. Мужчина поблагодарил силовиков за участие и помощь. В ведомстве сообщили, что в операции участвовали полицейские Денис Давляев и Вячеслав Гордеев.