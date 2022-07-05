Силовики спасли беременную екатеринбурженку

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Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, гибдд, дпс, въезд в город
Сотрудники ГИБДД помогли свердловчанину избежать пробок Фото:

Сотрудники екатеринбургского ГИБДД помогли свердловчанину отвезти беременную жену в больницу, минуя пробки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«Благодаря оперативности полицейских беременную женщину удалось вовремя доставить в родильное отделение, где через несколько часов на свет появился мальчик», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Инспекторы, остановившие автомобиль, увидели в салоне беременную женщину и помогли отвезти ее в роддом, освобождая дорогу перед машиной свердловчанина.

Мужчина поблагодарил силовиков за участие и помощь. В ведомстве сообщили, что в операции участвовали полицейские Денис Давляев и Вячеслав Гордеев.

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Сотрудники екатеринбургского ГИБДД помогли свердловчанину отвезти беременную жену в больницу, минуя пробки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «Благодаря оперативности полицейских беременную женщину удалось вовремя доставить в родильное отделение, где через несколько часов на свет появился мальчик», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Инспекторы, остановившие автомобиль, увидели в салоне беременную женщину и помогли отвезти ее в роддом, освобождая дорогу перед машиной свердловчанина. Мужчина поблагодарил силовиков за участие и помощь. В ведомстве сообщили, что в операции участвовали полицейские Денис Давляев и Вячеслав Гордеев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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