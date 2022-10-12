Екатеринбуржец из чувства долга едет добровольцем на Украину: «воспитание такое»

Екатеринбуржец из чувства долга едет добровольцем на Украину

13 октября 2022 в 08:51 Размер текста - 17 +

Вячеслав считает, что обязан помочь своей родине в беде Фото: Владимир Жабриков новость из сюжета Мобилизация в России Принять участие в спецоперации — долг российского мужчины, уверен екатеринбуржец Вячеслав, который записался добровольцем на фронт. Ранее ему не доводилось служить в армии, но сейчас он считает себя обязанным помочь стране. Об этом он рассказал URA.RU. «Мотив у нас один — чтобы наши дети спокойно жили, вот и все. Беда пришла, надо ее встретить, а иначе, думаю, никак. Семья, конечно, не хочет: понятно, что лучше бы все здесь дома остались. А кто пойдет туда, если все здесь дома останутся?», — рассуждает Вячеслав. Ранее он не служил в армии, хотя называет свою семью «служивой». «Отец — мореман, братья тоже все служили в армии. Только мне вот как-то не пришлось. Но я все равно пригожусь чем-то, строительное образование есть. Могу и построить что-то даже», — считает доброволец. На вопрос не ради ли заработка он отправляется на фронт, мужчина ответил категорически. «Не ради финансов, мне вообще это неважно. Воспитание такое, долг надо отдать», — сказал Вячеслав. Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов со всей страны. Ранее Совет Федерации РФ разработал законопроект, согласно которому в боевых действиях разрешат участвовать осужденным.

Принять участие в спецоперации — долг российского мужчины, уверен екатеринбуржец Вячеслав, который записался добровольцем на фронт. Ранее ему не доводилось служить в армии, но сейчас он считает себя обязанным помочь стране. Об этом он рассказал URA.RU. «Мотив у нас один — чтобы наши дети спокойно жили, вот и все. Беда пришла, надо ее встретить, а иначе, думаю, никак. Семья, конечно, не хочет: понятно, что лучше бы все здесь дома остались. А кто пойдет туда, если все здесь дома останутся?», — рассуждает Вячеслав. Ранее он не служил в армии, хотя называет свою семью «служивой». «Отец — мореман, братья тоже все служили в армии. Только мне вот как-то не пришлось. Но я все равно пригожусь чем-то, строительное образование есть. Могу и построить что-то даже», — считает доброволец. На вопрос не ради ли заработка он отправляется на фронт, мужчина ответил категорически. «Не ради финансов, мне вообще это неважно. Воспитание такое, долг надо отдать», — сказал Вячеслав. Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов со всей страны. Ранее Совет Федерации РФ разработал законопроект, согласно которому в боевых действиях разрешат участвовать осужденным.