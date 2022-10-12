Жена пермского контрактника записала патриотический клип. Видео

13 октября 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

В клипе девушка появилась с флагом России Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жена пермского контрактника Эля Карасева, которая обращалась к президенту Владимиру Путину по поводу мобилизации в Пермском крае, сняла патриотический клип. Она рассказала URA.RU, что сделала это, чтобы поддержать мужа и других участников спецоперации на Украине. «Чиновница с Украины говорит: „Ну все. Сейчас мы всех, кого призвали в России, перебьем. А ей говорят: ‚Ты — дура. Их там — миллионы просто, а за ними еще их жены пойдут. Мы, женщины, — сильный тыл наших мужчин. Мужчины там борются за родину, а мы — тут‘, — рассказала URA.RU Эля Карасева. Клип Эля сняла в заброшенном здании на Бульваре Гагарина. На кадрах — девушка с флагом Российской Федерации. На фоне играет песня исполнителя SHAMAN — «Я русский». Ранее URA.RU рассказывало, что Эля Карасева с другими женами контрактников и мобилизованных пермяков обратились к президенту РФ. Они попросили разобраться в ситуации с помощью семьям мобилизованных. Частичная мобилизация объявлена Владимиром Путиным 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины.

Жена пермского контрактника Эля Карасева, которая обращалась к президенту Владимиру Путину по поводу мобилизации в Пермском крае, сняла патриотический клип. Она рассказала URA.RU, что сделала это, чтобы поддержать мужа и других участников спецоперации на Украине. «Чиновница с Украины говорит: „Ну все. Сейчас мы всех, кого призвали в России, перебьем. А ей говорят: ‚Ты — дура. Их там — миллионы просто, а за ними еще их жены пойдут. Мы, женщины, — сильный тыл наших мужчин. Мужчины там борются за родину, а мы — тут‘, — рассказала URA.RU Эля Карасева. Клип Эля сняла в заброшенном здании на Бульваре Гагарина. На кадрах — девушка с флагом Российской Федерации. На фоне играет песня исполнителя SHAMAN — «Я русский». Ранее URA.RU рассказывало, что Эля Карасева с другими женами контрактников и мобилизованных пермяков обратились к президенту РФ. Они попросили разобраться в ситуации с помощью семьям мобилизованных. Частичная мобилизация объявлена Владимиром Путиным 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины.