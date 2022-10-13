Свердловчанина представили к медали за подвиг на спецоперации. Видео

14 октября 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

Рядовой Артем Савин вызвал огонь противника на свой танк, дав возможность войскам вынести раненых с поля (фото из архива) Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рядового Артема Савина из Верхней Салды (Свердловская область) представили к медали «За отвагу». Участвуя в специальной военной операции, Савин вызвал огонь противника на себя, дав возможность российским солдатам вынести раненых с поля боя. О том, что свердловчанина представили к награде, рассказал глава Верхней Салды Игорь Сальников на своей странице «ВКонтакте». «Рядовой из Верхней Салды за героизм представлен к медали „За отвагу“. Нашим ребятам есть, с кого брать пример, а родителям и знакомым — есть кем гордиться. Всем нашим парням, которые сейчас на передовой — сил, удачи и здоровья!», — рассказал Сальников. О подвиге уроженца Верхней Салды рассказывали в министерстве обороны России. В ходе спецоперации Савин выполнял боевые задачи в составе экипажа танка. Во время боя рядовой вызвал огонь противника на себя, дав возможность российским войскам вынести раненых с поля боя. Сейчас Артем Савин продолжает служить по контракту. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля для спасения мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Украину необходимо денацифицировать и демилитаризовать, чтобы избавить от угрозы русскоязычное население прилегающих республик.

Рядового Артема Савина из Верхней Салды (Свердловская область) представили к медали «За отвагу». Участвуя в специальной военной операции, Савин вызвал огонь противника на себя, дав возможность российским солдатам вынести раненых с поля боя. О том, что свердловчанина представили к награде, рассказал глава Верхней Салды Игорь Сальников на своей странице «ВКонтакте». «Рядовой из Верхней Салды за героизм представлен к медали „За отвагу“. Нашим ребятам есть, с кого брать пример, а родителям и знакомым — есть кем гордиться. Всем нашим парням, которые сейчас на передовой — сил, удачи и здоровья!», — рассказал Сальников. О подвиге уроженца Верхней Салды рассказывали в министерстве обороны России. В ходе спецоперации Савин выполнял боевые задачи в составе экипажа танка. Во время боя рядовой вызвал огонь противника на себя, дав возможность российским войскам вынести раненых с поля боя. Сейчас Артем Савин продолжает служить по контракту. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля для спасения мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Украину необходимо денацифицировать и демилитаризовать, чтобы избавить от угрозы русскоязычное население прилегающих республик.