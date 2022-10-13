13 октября 2022

Свердловский депутат Госдумы Рябцева обвинила Зеленского в отсутствии логики

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
У президента Украины Владимира Зеленского напрочь отсутствует логика, считает депутат Жанна Рябцева Фото:

Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он лжет и передергивает факты, а также в отсутствии логики. Поводом для такого заявления стало свежее выступление Зеленского, в котором он приписал России теракт на газопроводе «Северный поток — 1» и на Крымском мосту. Свой ответ президенту Украины Рябцева опубликовала в telegram-канале.

«Ничего нового в таком нагромождении лжи и отсутствии малейшей логики, вкупе с откровенным передергиванием нет. Если кто не помнит, с точки зрения Украины, которую истово поддерживает мировое сообщество, Донбасс восемь лет обстреливает сам себя […] „Сами себя“ в современной геополитике стало устойчивым правилом, которое применяется исключительно к России. Доказательств при этом не требуется», — иронизирует Рябцева.

Депутат Госдумы не первый раз выступает с подобными заявлениями. До этого Рябцева обвинила Евросоюз и США в терроризме.

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Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он лжет и передергивает факты, а также в отсутствии логики. Поводом для такого заявления стало свежее выступление Зеленского, в котором он приписал России теракт на газопроводе «Северный поток — 1» и на Крымском мосту. Свой ответ президенту Украины Рябцева опубликовала в telegram-канале. «Ничего нового в таком нагромождении лжи и отсутствии малейшей логики, вкупе с откровенным передергиванием нет. Если кто не помнит, с точки зрения Украины, которую истово поддерживает мировое сообщество, Донбасс восемь лет обстреливает сам себя […] „Сами себя“ в современной геополитике стало устойчивым правилом, которое применяется исключительно к России. Доказательств при этом не требуется», — иронизирует Рябцева. Депутат Госдумы не первый раз выступает с подобными заявлениями. До этого Рябцева обвинила Евросоюз и США в терроризме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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