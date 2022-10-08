Свердловский депутат Госдумы Рябцева обвинила Евросоюз и США в терроризме

09 октября 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Жанна Рябцева высказалась по поводу того, почему Евросоюз отказывается объективно расследовать теракты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Терроризм становится новым инструментом в геополитике, который активно используют США. При этом Евросоюз, зависящий от Вашингтона, не решается должным образом расследовать происшествия по типу теракта на газопроводах «Северный поток» и диверсия с кабелями Германии. С таким заявлением у себя в telegram-канале выступила депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева. «Отвернувшись от России, отказавшись от многолетнего партнерства на равных и взаимовыгодных условиях, Европа осталась один на один с США и их колониальными принципами, подкрепленными откровенно террористическими методами […] На наших глазах терроризм становится новым инструментом в геополитике. А поскольку источником таких методов являются США, обреченный Евросоюз не решается ни организовать должное расследование, ни просто назвать виновника вслух. Американский самолет-разведчик в районе подрыва газопроводов? Военные США там же? Тcc. Нельзя», — написала Рябцева. На примере Германии она показала, что происходит со странами, где большую роль играет Госдеп США — по сравнению с 2020-м годом в стране значительно снизился импорт и экспорт товаров, более того, возник торговый дефицит. При этом руководство страны не спешит расследовать теракты на газопроводах, а обещает Украине новое оружие. «В 2014 году на примере Украины мы увидели, как страна за несколько лет лишается своего будущего после того, как ее лишили суверенитета. Лишенную суверенитета Германию добивают еще быстрее, уже не стесняясь в методах. С немцами Госдеп США решил сэкономить на печеньках», — добавила Рябцева. Ранее она высмеяла попытку «хунты [президента Украины Владимира] Зеленского» испортить праздник россиянам в честь присоединения новых регионов. А до этого заявила, что «Запад скрипит зубами» из-за присоединения ДНР к Российской федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Терроризм становится новым инструментом в геополитике, который активно используют США. При этом Евросоюз, зависящий от Вашингтона, не решается должным образом расследовать происшествия по типу теракта на газопроводах «Северный поток» и диверсия с кабелями Германии. С таким заявлением у себя в telegram-канале выступила депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева. «Отвернувшись от России, отказавшись от многолетнего партнерства на равных и взаимовыгодных условиях, Европа осталась один на один с США и их колониальными принципами, подкрепленными откровенно террористическими методами […] На наших глазах терроризм становится новым инструментом в геополитике. А поскольку источником таких методов являются США, обреченный Евросоюз не решается ни организовать должное расследование, ни просто назвать виновника вслух. Американский самолет-разведчик в районе подрыва газопроводов? Военные США там же? Тcc. Нельзя», — написала Рябцева. На примере Германии она показала, что происходит со странами, где большую роль играет Госдеп США — по сравнению с 2020-м годом в стране значительно снизился импорт и экспорт товаров, более того, возник торговый дефицит. При этом руководство страны не спешит расследовать теракты на газопроводах, а обещает Украине новое оружие. «В 2014 году на примере Украины мы увидели, как страна за несколько лет лишается своего будущего после того, как ее лишили суверенитета. Лишенную суверенитета Германию добивают еще быстрее, уже не стесняясь в методах. С немцами Госдеп США решил сэкономить на печеньках», — добавила Рябцева. Ранее она высмеяла попытку «хунты [президента Украины Владимира] Зеленского» испортить праздник россиянам в честь присоединения новых регионов. А до этого заявила, что «Запад скрипит зубами» из-за присоединения ДНР к Российской федерации.