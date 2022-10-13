На Украине погиб житель Пермского края

14 октября 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Александр Пятковский погиб 6 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В спецоперации на Украине погиб житель города Верещагино Пермского края Александр Пятковский. Информация об этом появилась в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» администрации Верещагинского округа. «Скорбный список пополнился именем еще одного бойца — Пятковский Александр Алексеевич — погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Погиб за нашу Родину, за мирную жизнь каждого из нас», — говорится в посте. Пятковский погиб 6 октября. О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. Она нацелена на денацификацию и демилитаризацию Украины.

В спецоперации на Украине погиб житель города Верещагино Пермского края Александр Пятковский. Информация об этом появилась в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» администрации Верещагинского округа. «Скорбный список пополнился именем еще одного бойца — Пятковский Александр Алексеевич — погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Погиб за нашу Родину, за мирную жизнь каждого из нас», — говорится в посте. Пятковский погиб 6 октября. О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. Она нацелена на денацификацию и демилитаризацию Украины.