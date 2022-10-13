13 октября 2022

На Украине погиб житель Пермского края

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Вахта Памяти-2022. Челябинск, гвоздики, цветы, рука
Александр Пятковский погиб 6 октября Фото:

В спецоперации на Украине погиб житель города Верещагино Пермского края Александр Пятковский. Информация об этом появилась в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» администрации Верещагинского округа.

«Скорбный список пополнился именем еще одного бойца — Пятковский Александр Алексеевич — погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Погиб за нашу Родину, за мирную жизнь каждого из нас», — говорится в посте. Пятковский погиб 6 октября.

О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. Она нацелена на денацификацию и демилитаризацию Украины.

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В спецоперации на Украине погиб житель города Верещагино Пермского края Александр Пятковский. Информация об этом появилась в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» администрации Верещагинского округа. «Скорбный список пополнился именем еще одного бойца — Пятковский Александр Алексеевич — погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Погиб за нашу Родину, за мирную жизнь каждого из нас», — говорится в посте. Пятковский погиб 6 октября. О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. Она нацелена на денацификацию и демилитаризацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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