ВСУ ударили по нефтебазе в Белгородской области. Фото

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Тактико-специальное учение
Один из снарядов попал по нефтебазе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области, на месте работает МЧС. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия», — написал Гладков в своем telegram-канале. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. По словам Гладкова, угрозы распространения возгорания нет.

За последние дни участились обстрелы Белгородской области в связи со спецоперацией на Украине. Ранее ВСУ ударили по таможенному пункту в регионе и подорвали склад с боесприпасами.

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ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области, на месте работает МЧС. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия», — написал Гладков в своем telegram-канале. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. По словам Гладкова, угрозы распространения возгорания нет. За последние дни участились обстрелы Белгородской области в связи со спецоперацией на Украине. Ранее ВСУ ударили по таможенному пункту в регионе и подорвали склад с боесприпасами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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