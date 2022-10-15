ВСУ ударили по нефтебазе в Белгородской области. Фото

15 октября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Один из снарядов попал по нефтебазе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области, на месте работает МЧС. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия», — написал Гладков в своем telegram-канале. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. По словам Гладкова, угрозы распространения возгорания нет. За последние дни участились обстрелы Белгородской области в связи со спецоперацией на Украине. Ранее ВСУ ударили по таможенному пункту в регионе и подорвали склад с боесприпасами. Telegram-канал Гладкова

ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области, на месте работает МЧС. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия», — написал Гладков в своем telegram-канале. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. По словам Гладкова, угрозы распространения возгорания нет. За последние дни участились обстрелы Белгородской области в связи со спецоперацией на Украине. Ранее ВСУ ударили по таможенному пункту в регионе и подорвали склад с боесприпасами.