Один из снарядов попал по нефтебазе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области, на месте работает МЧС. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия», — написал Гладков в своем telegram-канале. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. По словам Гладкова, угрозы распространения возгорания нет.
За последние дни участились обстрелы Белгородской области в связи со спецоперацией на Украине. Ранее ВСУ ударили по таможенному пункту в регионе и подорвали склад с боесприпасами.
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