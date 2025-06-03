Волочкова готовится стать бабушкой

Балерина Волочкова призналась, что будет рада стать молодой бабушкой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волочкова заявила о своей готовности стать бабушкой
Волочкова заявила о своей готовности стать бабушкой Фото:

Российская балерина Анастасия Волочкова готовится стать бабушкой. Об этом бывшая прима Большого театра рассказала порталу «Общественная служба новостей» (ОСН).

«Буду рада стать молодой бабушкой», — сказала Волочкова в разговоре с ОСН. Она поделилась, что с нетерпением ждет появления на свет своего будущего внука или внучки.

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна обвенчана со своим избранником бизнесменом Никитой Григоряном. Пара не стала регистрировать брак в ЗАГСе. Волочкова отметила, что свадьба планируется в Санкт-Петербурге в августе. Подробности торжества держатся в секрете, пишет «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская балерина Анастасия Волочкова готовится стать бабушкой. Об этом бывшая прима Большого театра рассказала порталу «Общественная служба новостей» (ОСН). «Буду рада стать молодой бабушкой», — сказала Волочкова в разговоре с ОСН. Она поделилась, что с нетерпением ждет появления на свет своего будущего внука или внучки. Дочь Анастасии Волочковой Ариадна обвенчана со своим избранником бизнесменом Никитой Григоряном. Пара не стала регистрировать брак в ЗАГСе. Волочкова отметила, что свадьба планируется в Санкт-Петербурге в августе. Подробности торжества держатся в секрете, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...