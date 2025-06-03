Российская балерина Анастасия Волочкова готовится стать бабушкой. Об этом бывшая прима Большого театра рассказала порталу «Общественная служба новостей» (ОСН).
«Буду рада стать молодой бабушкой», — сказала Волочкова в разговоре с ОСН. Она поделилась, что с нетерпением ждет появления на свет своего будущего внука или внучки.
Дочь Анастасии Волочковой Ариадна обвенчана со своим избранником бизнесменом Никитой Григоряном. Пара не стала регистрировать брак в ЗАГСе. Волочкова отметила, что свадьба планируется в Санкт-Петербурге в августе. Подробности торжества держатся в секрете, пишет «Царьград».
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