Украинское командование не осуществляет ротацию военнослужащих на позициях в Часовом Яре (ДНР). На участки боев солдаты отправляются без последующего вывода, что фактически означает их отправку туда в один конец. Об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Сосна.
«Направили на позицию в Часов Яр. Руководство сказало, что идете не больше, чем на десять дней. После десяти дней начало начальства обманывать: „сидите еще. Все будет хорошо“. А на самом деле не было все хорошо», — сказал пленный солдат ВСУ Юрий Сосна. Его слова передает РИА Новости.
Ранее пленные украинские военные уже сообщали, что командование оставило их без поддержки в Часовом Яре, после чего они согласились сотрудничать с российскими десантниками. На протяжении двух недель украинские бойцы по указанию российских военных передавали своему начальству ложную информацию о ситуации на позициях.
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