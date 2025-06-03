«На самом деле не было все хорошо»: пленный ВСУ пожаловался на командование

Командование ВСУ не проводит ротации солдат с позиций в Часовом Яре
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Пленные ВСУ рассказали, что их командование не проводит ротацию солдат в Часовом Яре
Пленные ВСУ рассказали, что их командование не проводит ротацию солдат в Часовом Яре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинское командование не осуществляет ротацию военнослужащих на позициях в Часовом Яре (ДНР). На участки боев солдаты отправляются без последующего вывода, что фактически означает их отправку туда в один конец. Об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Сосна.

«Направили на позицию в Часов Яр. Руководство сказало, что идете не больше, чем на десять дней. После десяти дней начало начальства обманывать: „сидите еще. Все будет хорошо“. А на самом деле не было все хорошо», — сказал пленный солдат ВСУ Юрий Сосна. Его слова передает РИА Новости.

Ранее пленные украинские военные уже сообщали, что командование оставило их без поддержки в Часовом Яре, после чего они согласились сотрудничать с российскими десантниками. На протяжении двух недель украинские бойцы по указанию российских военных передавали своему начальству ложную информацию о ситуации на позициях.

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Украинское командование не осуществляет ротацию военнослужащих на позициях в Часовом Яре (ДНР). На участки боев солдаты отправляются без последующего вывода, что фактически означает их отправку туда в один конец. Об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Сосна. «Направили на позицию в Часов Яр. Руководство сказало, что идете не больше, чем на десять дней. После десяти дней начало начальства обманывать: „сидите еще. Все будет хорошо“. А на самом деле не было все хорошо», — сказал пленный солдат ВСУ Юрий Сосна. Его слова передает РИА Новости. Ранее пленные украинские военные уже сообщали, что командование оставило их без поддержки в Часовом Яре, после чего они согласились сотрудничать с российскими десантниками. На протяжении двух недель украинские бойцы по указанию российских военных передавали своему начальству ложную информацию о ситуации на позициях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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