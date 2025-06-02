На границе РФ обнаружили тело испанского наемника из числа ВСУ

Иностранные наемники из Испании участвовали в попытке вооруженного прорыва государственной границы России на сумском направлении в марте 2025 года. Об этом сообщил представитель российских силовых структур.
«25 мая в ходе эвакуационных мероприятий в районе населенного пункта Демидовка Белгородской области обнаружено тело военнослужащего, по внешним признакам имеющего отношение к ВСУ (форма образца НАТО, синяя повязка на правой руке, снаряжение иностранного производства). В ходе осмотра его личных вещей обнаружены документы принадлежности военнослужащего к Королевству Испания», — сообщил собеседник, передает ТАСС.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что украинские подразделения предприняли попытку прорыва российской границы в районах Демидовки и Поповки Белгородской области после неудачных действий на курском направлении, напоминает RT. По словам Герасимова, значительные силы противника пытались вклиниться на территорию России, однако эти попытки были пресечены силами российских военных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.