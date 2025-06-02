02 июня 2025

На границе РФ обнаружили тело испанского наемника из числа ВСУ

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В ходе осмотра личных вещей обнаружены документы военнослужащего Испании
В ходе осмотра личных вещей обнаружены документы военнослужащего Испании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Иностранные наемники из Испании участвовали в попытке вооруженного прорыва государственной границы России на сумском направлении в марте 2025 года. Об этом сообщил представитель российских силовых структур.

«25 мая в ходе эвакуационных мероприятий в районе населенного пункта Демидовка Белгородской области обнаружено тело военнослужащего, по внешним признакам имеющего отношение к ВСУ (форма образца НАТО, синяя повязка на правой руке, снаряжение иностранного производства). В ходе осмотра его личных вещей обнаружены документы принадлежности военнослужащего к Королевству Испания», — сообщил собеседник, передает ТАСС.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что украинские подразделения предприняли попытку прорыва российской границы в районах Демидовки и Поповки Белгородской области после неудачных действий на курском направлении, напоминает RT. По словам Герасимова, значительные силы противника пытались вклиниться на территорию России, однако эти попытки были пресечены силами российских военных.

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Иностранные наемники из Испании участвовали в попытке вооруженного прорыва государственной границы России на сумском направлении в марте 2025 года. Об этом сообщил представитель российских силовых структур. «25 мая в ходе эвакуационных мероприятий в районе населенного пункта Демидовка Белгородской области обнаружено тело военнослужащего, по внешним признакам имеющего отношение к ВСУ (форма образца НАТО, синяя повязка на правой руке, снаряжение иностранного производства). В ходе осмотра его личных вещей обнаружены документы принадлежности военнослужащего к Королевству Испания», — сообщил собеседник, передает ТАСС. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что украинские подразделения предприняли попытку прорыва российской границы в районах Демидовки и Поповки Белгородской области после неудачных действий на курском направлении, напоминает RT. По словам Герасимова, значительные силы противника пытались вклиниться на территорию России, однако эти попытки были пресечены силами российских военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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