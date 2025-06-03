Трамп похвастался запасами оружия

Трамп: США пополняют запасы вооружений беспрецедентными темпами
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп выразил надежду на то, что оружие не придется использовать в будущем
Трамп выразил надежду на то, что оружие не придется использовать в будущем Фото:

Соединенные Штаты наращивают свои военные арсеналы темпами, не имеющими аналогов в истории. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Только что отлично поговорил с лидерами наших вооруженных сил. Это самые сильные военные, которые у нас когда-либо были, включая тот факт, что мы накапливаем оружие такими темпами, которых наша страна никогда не видела. Однако, надеемся, нам никогда не придется его использовать!» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Национальное агентство по ядерной безопасности США сообщило о начале в июле полномасштабного производства усовершенствованной ядерной авиабомбы B61, предназначенной для оснащения стратегических бомбардировщиков. Мощность модернизированного боеприпаса составляет до 360 килотонн в тротиловом эквиваленте, что делает его одной из наиболее мощных ядерных боеголовок, находящихся на вооружении Соединенных Штатов, пишет «Национальная служба новостей».

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Соединенные Штаты наращивают свои военные арсеналы темпами, не имеющими аналогов в истории. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. «Только что отлично поговорил с лидерами наших вооруженных сил. Это самые сильные военные, которые у нас когда-либо были, включая тот факт, что мы накапливаем оружие такими темпами, которых наша страна никогда не видела. Однако, надеемся, нам никогда не придется его использовать!» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Национальное агентство по ядерной безопасности США сообщило о начале в июле полномасштабного производства усовершенствованной ядерной авиабомбы B61, предназначенной для оснащения стратегических бомбардировщиков. Мощность модернизированного боеприпаса составляет до 360 килотонн в тротиловом эквиваленте, что делает его одной из наиболее мощных ядерных боеголовок, находящихся на вооружении Соединенных Штатов, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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