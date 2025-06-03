Минск решил подружиться с администрацией Трампа

Минск выражает заинтересованность в развитии сотрудничества с нынешней администрацией Соединенных Штатов и заявляет о готовности вести диалог по всем аспектам двусторонних отношений. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков. Таким образом он прокомментировал вопрос, касающийся освобождения американского гражданина Юрия Зенковича, осужденного ранее по обвинению в участии в заговоре с целью захвата власти.
«Для нынешней администрации президента США было важно, чтобы господин Зенкович, который в установленном порядке был признан виновным в совершении тяжких преступлений на территории Республики Беларусь, был освобожден. Разумеется, это было сделано в результате чисто сердечного признания и обращения к главе государства о помиловании. Мы в Республике Беларусь видим потенциал взаимодействия с нынешней администрацией США и открываем диалог по всем направлениям сотрудничества», — сказал Варанков. Его слова передает ТАСС.
Минский областной суд 5 сентября 2022 года вынес приговор юристу Юрию Зенковичу, политологу Александру Федуте и председателю оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорию Костусеву, признав их виновными в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти. По итогам судебного разбирательства Зенкович был осужден на 11 лет лишения свободы, а Федута и Костусев получили по 10 лет заключения. В июле прошлого года стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Григория Костусева, в результате чего он был освобожден из-под стражи. В сентябре того же года появилась информация о том, что Юрий Зенкович также направил прошение о помиловании на Лукашенко, пишет «Царьград». В конце апреля стало известно, что Зенкович был освобожден после обращения американских властей.
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